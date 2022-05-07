中国多家官媒头版发文强调毫不动摇坚持动态清零

中共总书记习近平前天（5日）主持召开中共中央政治局常务委员会会议。会议强调“各级党委和政府要坚定信心，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，坚决落实党中央决策部署，充分发扬斗争精神，坚决筑牢疫情防控屏障”。《人民日报》《经济日报》《解放军报》和《中国纪检监察报》等多家中国官方媒体今天在头版刊登评论文章，强调毫不动摇坚持“动态清零”总方针，深刻完整全面认识中共中央确定的疫情防控方针政策，“在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷”。

《人民日报》在评论文章中指出，常态化疫情防控是一项艰巨繁重又需要持久坚持的工作，必须深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性。疫情的最终走向还存在很大不确定性，远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。奥密克戎变异株具有传染性强、传播速度快、隐匿性高等特点，无症状和轻症感染者较多，更容易造成大范围的传播。当此“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，必须坚定必胜信心，以更大决心、更大魄力，乘势而上、一鼓作气，尽快打赢这场疫情防控攻坚战。

文章说，越是接近目标，越要较劲爬坡，统一思想、加大力度、真抓实干。要深刻认识到，“动态清零”是由中国基本国情所决定的，与奥密克戎变异株这种病毒搏斗，“躺平”不可取，“躺赢”不可能。如果“躺平”，不管“防”，只管“治”，就可能“一篙松劲退千寻”，形成规模性反弹、丧失已有防控成果。要保持战略定力，严格落实好常态化疫情防控各项举措，提高科学精准防控本领，决不能让来之不易的疫情防控成果付之东流。要发扬斗争精神，以“咬定青山不放松”的韧劲、“越是艰险越向前”的拼劲，继续攻坚克难、迎难而上、顽强奋战。要坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，铸就起团结一心、众志成城抗击疫情的强大精神防线。

文章最后说，疫情防控是惊心动魄的大战，也是艰苦卓绝的大考。各级党组织和广大党员、干部要继续冲锋在前、顽强拼搏，发挥战斗堡垒和先锋模范作用，勠力同心巩固抗疫成果，因时因势做好精准防控，在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷，努力实现疫情防控和经济社会发展双胜利。

《经济日报》评论文章说，对人民生命健康的态度，最能体现一个政党、一个国家是不是真正把人民放在第一位。尽管中国为此付出了不小的成本，但两年多来的经济社会发展实践证明，不仅保护了人民群众的生命安全和身体健康，更满足了人民群众对于美好生活的追求和向往。



文章还说，人民至上、生命至上，彰显了党为中国人民谋幸福的赤子之心，凝聚了“紧紧依靠人民”战胜艰难险阻的磅礴伟力。要统一思想、凝聚共识，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，始终保持清醒头脑，勠力同心、并肩作战，向科学要答案，向精准要效果，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，主动回应社会关切，及时完善防控措施，同步做好群众基本生活保障和生活物资供应，保障好群众看病就医需求，努力用最小代价实现最大防控效果。

《解放军报》评论文章强调，全军官兵要把思想和行动统一到中共中央、中国国家主席习近平决策部署上来，进一步坚定信心、团结一心，以时不我待的精神、分秒必争的行动，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

文章说，常态化疫情防控以来，正是因为坚持“动态清零”总方针不动摇，中国顶住了一轮又一轮疫情的冲击，快速有效处置多起局部聚集性疫情，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，有力保障了中国经济发展和疫情防控处于全球领先地位。实践证明，中国的防控方针是由中共的性质和宗旨决定的，其防控政策是经得起历史检验的，防控措施是科学有效的。

《中国纪检监察报》在评论文章中说，越是疫情防控任务艰巨、形势复杂，越要增强战略定力，从“两个维护”的高度把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，自觉在思想上政治上行动上同中央保持高度一致，深刻、完整、全面认识中共中央确定的疫情防控方针政策，坚定不移、不折不扣贯彻执行。

文章指出，动态清零是现阶段基于中国当前疫情形势的最佳选择，是综合社会成本最低的抗疫策略，是14亿多人口大国当前务必守住的疫情防控底线。推进疫情防控，要算眼前账，更要算大账、长远账。从整体和长远看，以一段时间内控制一些区域，防止疫情扩散，换来的是最广大地区人民的正常生产生活，是更加宽松、稳定的经济社会发展环境。“动态清零”较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，为国家发展赢得主动权。

文章说，今年3月以来，具有传染性强、传播速度快、隐匿性高等特点的奥密克戎变异株流行，经过全国上下勠力同心、并肩作战，经受住了武汉保卫战以来最为严峻的防控考验，取得了阶段性成效。实践证明，中国完全有基础、有条件、有能力实现动态清零。

文章还说，中国率先控制住疫情，率先复工复产，率先在世界主要经济体中实现经济正增长，经济发展和疫情防控保持全球领先地位。反观一些国家放宽防疫后，疫情持续反弹，感染人数、死亡人数波动不断。从更长远的时间维度、更宽广的实践维度来看，中国的防控方针政策都是经得起检验的。

文章最后说，坚持就是胜利，坚持才会胜利，坚持定能胜利。疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，只要坚定信心，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，坚决落实中共中央决策部署，就一定能打赢疫情防控这场大仗硬仗。

中共政治局常委会前天召开会议，重申毫不动摇坚持“动态清零”方针，并坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争，以应对国内舆论对抗疫路线意见分化带来的政治压力。



会议也要求各级党委和政府坚定信心，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，充分发扬斗争精神，打好人民战争，“要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。”