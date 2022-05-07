李强：立下军令状夺取大上海保卫战胜利

上海市委书记、市疫情防控工作领导小组组长李强昨晚（6日）强调，要深入贯彻落实中共总书记习近平在中央政治局常委会会议上的重要讲话精神，从政治和全局的高度充分认识打赢大上海保卫战的重要性紧迫性，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，进一步坚定信心、下定决心，振奋精气神、立下军令状，排除万难、冲锋攻坚，奋力夺取大上海保卫战的胜利。

根据澎湃新闻报道，上海市委、市政府昨天晚上召开坚决打赢大上海保卫战动员大会， 李强在会议上作出上述指示。



李强说，习近平主持召开中央政治局常委会会议并发表重要讲话，充分体现了对上海人民和上海这座城市的关心牵挂，为上海打赢保卫战提供了行动指南、注入了强大力量，进一步增强了上海的信心和决心。在以习近平为核心的中共中央坚强领导下，有兄弟省区市和解放军的大力驰援，有全市党员干部和群众的团结奋战，一定能够打赢大上海保卫战。

李强指出，当前，疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，必须坚持再坚持，团结一致向前看、向前冲，拿出破釜沉舟、背水一战的勇气，向胜利发起冲锋。要层层立下军令状，以更加坚决有力的行动投身这场大战大考。对照已经明确的目标任务，集中一切力量资源，全面展开攻坚行动。强化目标分解，逐级包保、量化到点、具体到人。坚持紧在前面，时不我待、分秒必争，一切工作往前赶。疫情就是命令，防控就是责任，各层各级都要不辱使命、不负重托，对失职渎职的要严肃追责问责。

李强强调，要进一步激发排除万难、夺取胜利的精气神，咬紧牙关，奋战到底，坚决彻底做到“四应四尽”，倍加努力拼搏攻坚。拿出破解难题、打开局面的硬招。开动脑筋、想尽办法，把能够调动的资源和力量集中起来、统筹起来，把一个个堡垒攻下来，下定决心打好老旧小区、城中村等重点点位的歼灭战。强化一抓到底、深入细致的作风。各个工作组、各个专班要走下去，各级干部要沉下去，主动发现问题，指导基层把该严的手势严起来，把困扰的问题解决掉。要有发动群众、共克时艰的办法，紧紧依靠人民群众打好人民战争，最大程度动员人人响应、人人参与、人人自律。把群众关心的物资保供、就医配药等服务保障抓到位，把与群众密切相关的核酸筛查、居家观察、自我防护、无疫小区创建等组织好，更好调动群众投身抗疫、配合抗疫的积极性主动性，人人行动，当好发现问题的监督者、服务奉献的志愿者、守望相助的互助者，形成群防群控的强大力量。

上海市委副书记、市长、市疫情防控工作领导小组组长龚正在会上指出，要按照市委要求，更快更紧更实推动疫情防控各项工作，全力实现社会面清零，坚决打赢大上海保卫战。筛查工作要应检尽检，强化“三区”筛查措施，开展扫楼、扫街、敲门行动，做到不漏一户、不落一人。阳性感染者要应转快转，进一步提升转运组织效率，加强方舱医院资源统筹。医疗救治要严格分类，精准施救，千方百计降低重症率、病亡率。密接人员要应隔尽隔、应隔快隔，对居家隔离要严格把关、管控到位。各区要强化阵地意识，坚持问题导向，全面查漏补缺，牢牢守住不发生疫情反弹的底线。

中共政治局常委会会议前天提出“打赢了武汉保卫战，也一定能够打赢大上海保卫战”，并要求“深刻、完整、全面”认识中共中央确定的疫情防控方针政策，始终保持清醒头脑，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，“坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争”。

上海市委常委会当晚即举行扩大会议，传达学习贯彻政治局常委会会议精神，宣示毫不动摇坚持“动态清零”总方针，并将深化推进十大攻坚行动，对错误言行要敢于斗争，对失职渎职行为要坚决查处等。

上海疫情回落，昨天新增本土冠病确诊病例253例和无症状感染者3961例，其中175例确诊病例为既往无症状感染者转归，78例确诊病例和3943例无症状感染者在隔离管控中发现。