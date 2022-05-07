谴责助长俄侵略 台湾宣布经济制裁白罗斯

台湾外交部昨晚（6日）宣布，考量白罗斯协助俄罗斯进行侵略行动，并回应国际社会的呼吁，从即日起对白罗斯进行经济制裁。

据台湾外交部官网消息，在今年2月24日俄乌战争爆发前，白罗斯已持续与俄罗斯共同举行联合军演胁迫乌克兰外，更同意俄国军队长期屯军在白罗斯与乌克兰的边境，借此升高对乌克兰的军事压力；白罗斯同时提供俄军行动所需的后勤支援。台湾政府对白罗斯协助俄罗斯侵犯他国主权领土完整，破坏和平稳定及以法治为基础的国际秩序等作为，表达高度遗憾并予强烈谴责。

台外交部指出，考量白罗斯协助俄罗斯进行侵略行动，并回应国际社会的呼吁，台湾政府宣布，即日起对白罗斯进行经济制裁，修正“战略性高科技货品种类、特定战略性高科技货品种类及输出管制地区”，将“输往俄罗斯高科技货品清单”修正为“输往俄罗斯及白罗斯高科技货品清单”，并自即日起生效。

台外交部强调，台湾重申坚决反对以武力或胁迫方式片面改变现状，支持以规则为基础的国际秩序。台湾将持续与理念相近国家深化合作，坚定与民主阵营尽力采取各类措施协助乌克兰恢复往昔和平与稳定，共同维护国际正义及民主自由。

台外交部也说，目前美国、欧盟、英国、日本等西方民主阵营除谴责白罗斯附和俄罗斯对乌国的军事侵略行动外，也已宣布对白罗斯进行数波的经济制裁及实施出口管制。

白罗斯政府4月初也跟进俄罗斯，公布了“不友善国家和地区”名单，并于4月8日起生效。对比俄罗斯名单，白俄版少了九个，台湾没入列。