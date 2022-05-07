华晨汽车集团董事长祁玉民非法收受财物超1.33亿人民币

辽宁省纪委监委官方网站昨天（6日）发布开展营商环境监督行动情况通报，对已被开除党籍的华晨汽车集团控股有限公司原党委书记、董事长祁玉民在国资国企领域破坏经营环境，为他人谋取利益并收受财物1.33亿余元（人民币，下同，约2800万新元）的典型案例进行了披露。

通报称，2018年8月，华晨集团与省外某公司签订协议合作开展新能源汽车项目，在此过程中祁玉民对该公司给予支持关照并收受钱款1100万元。1995年至2019年，祁玉民利用职务便利，在借用资金、承揽业务、取得经营销售权等方面先后为39人谋取利益并收受财物折合共计1.33亿余元。祁玉民还存在其他严重违纪违法问题。2021年6月，祁玉民被开除党籍，按规定相应调整其享受的待遇，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

公开资料显示，现年63岁的祁玉民1982年8月参加工作，1985年9月加入中国共产党，大学学历，高级工程师。曾任大连重工集团有限责任公司总经理、董事，大连重工起重集团有限公司董事长、总经理、党委常委。2004年10月任辽宁省大连市人民政府副市长。2005年12月，祁玉民进入华晨汽车集团控股有限公司，先后担任公司董事长、总裁等职务，2019年3月退休。

2020年12月，祁玉民因涉嫌严重违纪违法被调查。辽宁省纪委监委去年6月给予祁玉民开除中共党籍处分。

华晨汽车集团控股有限公司是辽宁省属国企，直接或间接控股、参股四家上市公司，并通过旗下上市公司华晨中国与宝马合资成立华晨宝马公司。有中华、金杯、华颂三个自主品牌和华晨宝马、华晨雷诺两个合资品牌。

