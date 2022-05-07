中国国务院发展研究中心专家：对“大号流感”等错误认识要保持高度警惕

中国国务院发展研究中心研究员江宇在回应如何与“躺平”“与病毒共存”等言论作斗争时说，思想是行动的先导，对舆论场上出现了一些“大号流感”等错误认识要保持高度警惕。坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争。

根据中国纪检监察报报道，江宇说，思想是行动的先导。抗疫进入第三年，个别人出现了疲劳感，而这种疲劳感刚好给了错误观点可乘之机。加上自疫情暴发以来，美西方势力就在这个问题上不停地抹黑中国，在国际上散布谣言，攻击中国的防疫政策，借疫情搞政治操弄。因而，舆论场上出现了一些“大号流感”等错误认识，对此要保持高度警惕。

他说，疫情防控首先是一个科学问题。随着疫苗接种比例提高，以及奥密克戎变异毒株的致病性不及其他毒株强，感染者的临床严重性、病死率确有下降，但这并不表明冠病等同“大号流感”，对其危害可以掉以轻心。中国是一个人口大国，一个非常小的发病率或死亡率，乘以14亿多的人口基数，绝对数就会很大，加上中国医疗资源相对有限且分配不平衡，如果实行和西方一样的措施，感染率和死亡率还会更高。

从防疫的成本来看，疫情暴发以来，中国始终坚持人民至上、生命至上，把人民生命安全和身体健康放在第一位，确实付出了不小的成本。毋庸讳言，任何防控措施都会有一定的代价，但同保护人民生命安全和身体健康相比，这些代价都是值得的。人民健康和经济发展是“1和0”的关系。健康是1，经济发展是后面的0，如果没有健康，那就什么都没有了。

江宇还说，实践证明，中国防控方针是由中国共产党的性质和宗旨决定的，中国的防控政策是经得起历史检验的，防控措施是科学有效的。 抗疫是一个复杂的系统工程，哪个环节出问题都可能功亏一篑，因此对统一思想、统一行动、严格落实有很高的要求。目前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性，远没有到可以松口气、歇歇脚的时候，因而要自觉在思想上政治上行动上同以中共总书记习近平为核心的中共中央保持高度一致，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争。

江宇强调，中共的领导作为战胜一切困难和风险的“定海神针”，为中国战胜包括冠病疫情在内的一切困难风险提供了根本政治保证。疫情发生以来，变的是不同阶段的具体防控策略，不变的是贯穿其中的鲜明主题：坚持以人民为中心，把人民放在心中最高位置。人民至上、生命至上，是贯穿中国抗疫斗争的理念，彰显了中国共产党的初心使命。

他说，中国最大程度保护了人民生命安全和身体健康，为经济社会发展提供了坚实基础。中国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，充分体现了中国防控疫情的坚实实力和强大能力，充分彰显了中国共产党领导和中国社会主义制度的显著优势。



针对如何理解“动态清零”是当前统筹疫情防控和经济社会发展的最优选择，江宇说，防疫关乎生命，发展关乎生计。如何统筹好这对看似不可调和的矛盾，是考验世界各国的一道难题。必须清醒认识到，疫情大流行都会对各国的经济造成影响，各国的抗疫，实际上是在各自的理念指导下采取的一系列策略和措施，目的都是为了尽量减少疫情和病毒带来的影响。为战胜疫情所采取的一些具体防控措施，会造成短暂性的生活不便和短暂的社会经济活动影响，这也是客观存在的。

他说，“动态清零”和经济发展、正常的生产生活之间是相互协同的，不是对立的，并不是说实行“动态清零”总方针以及采取一系列措施和策略，就是要影响经济发展和正常的生产生活。实践证明，恰恰是坚持了“动态清零”总方针，才换来了经济社会发展和疫情保持低流行水平。



江宇最后说，人民是创造历史的动力，群众是真正的英雄。要实现用最小代价最快速度阻断疫情蔓延、实现“动态清零”目标，早日打赢疫情防控这场人民战争，必须紧紧依靠广大人民群众。“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”，每个人在抗疫防线上的位置都“无可替代”，要增强责任意识、自我防护意识，自觉承担防控责任和义务，落实个人、家庭等日常防护措施，推进加强疫苗接种工作，筑牢群防群控防线。抗击疫情是一场持久战，坚持就是胜利，坚持才会胜利，坚持定能胜利。