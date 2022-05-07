港大教授：全港市民料11月可接种第四剂冠病疫苗

香港大学医学院内科学系临床教授孔繁毅今天（7日）说，全港市民预料可在今年11月接种第四剂冠病疫苗。

据香港商业电台报道，孔繁毅今早受访时说，全港市民预计都需要接种第四剂疫苗，希望到时会有针对奥密克戎变种病毒的第二代冠病疫苗。

他说，港大本月中将展开三款中国大陆研发的奥密克戎灭活疫苗临床试验，国药及科兴的临床研究预计三个月后会有初步结果，届时或能在年底申请注册，提供给香港市民使用。他相信到时也会有其他国家研发的冠病第二代疫苗面世。

孔繁毅说，香港第五波疫情慢慢告一段落，相信一两个星期后个案可以回落到双位数，并指预计社区已有400万人感染，社区免疫屏障非常高，自然感染所产生抗体，一般能维持半年至一年，比疫苗效用更持久，相信就算放宽社交距离措施，食肆四人或八人一桌，对香港疫情影响也不大。

他说，香港免疫屏障高，建议如果抵港人士已经接种三剂疫苗，或接种两剂后感染康复，可以在机场检测阴性后居家隔离，不需要入住隔离酒店，期间佩戴手带。

孔繁毅认为，在香港第三针接种率达到九成，外部环境疫情放缓，再没出现新变种病毒，香港就可再放宽入境限制，允许入境检测阴性后，第天能如常上班及生活。他也建议取消航班熔断机制，指该措施对预防输入的作用不大，也对航空公司营运影响大。