上海高考推迟一个月举行

上海市副市长陈群今天（7日）宣布，上海秋季高考统考延期至7月7日至9日举行，高中学业水平等级性考试延期至6月18日至19日举行；中考延期至7月11日至12日举行，取消初中理化实验考试、外语听说测试，相关考试成绩以满分计入学生中考总成绩。

根据“上海发布”微信公号消息，陈群在今天上午举行的市疫情防控工作新闻发布会上说，在基础教育阶段各年级同学中，高三、初三学生是需要特别给予关注的，因为他们要参加高考中考。今年，全市将有5万多名考生参加秋季高考，11万名考生参加中考。针对考生和家长们高度关注的今年本市高考中考安排，在听取有关部门、有关专家、中学校长、高三初三年级的师生代表和学生家长代表等各方意见的基础上，根据当前疫情防控形势，经慎重研究并报教育部同意，作出上述调整。

高考统考是中国最重要的全国性考试之一，通常在每年6月7日至9日举行。据上海官方此前消息，今年上海中考原定于6月18日至20日举行。

陈群解释说，调整主要基于三方面考虑：一是大考之前，要尽可能给高三、初三以及参加等级考的高二学生到校学习留出必要时间。疫情过后，学生由家门直接走进考场，应考状态可能难以保证。校长和老师们普遍认为，在符合疫情防控要求的前提下，要给考生们留出一段在校学习的时间，巩固复习成效，稳定考前心态，适应考试环境，从而能以更好的状态迎接考试。

二是需要在等级考和秋季统考之间留出一定的时间间隔。秋季统考比等级考权重大，两次考试之间留出一定的时间间隔，让考生在完成等级考后，再专心复习一段时间，以迎接语、数、外三门统考科目的考试，这样安排更为合理，也符合以往惯例。

三是使考务安排更具操作性。中考的理化实验和外语听说测试对考场防疫要求比较高，组织难度更大，在总成绩中所占权重较低，特别是因为疫情原因，初三学生实际上无法接受理化实验训练。经综合考虑，决定今年取消这两项测试，相关成绩以满分计入中考总成绩。

接下来，上海会动员教育系统内外的力量，进一步做好两方面工作，一是做好对考生的关心和帮助，尤其是对冠病以及有密接隔离经历的考生、对家长奋战在抗疫一线和学习条件相对困难的考生，“一人一策”细致做好工作；

二是优化完善应急预案，创造“应考尽考”的条件，在设立常规考点和考场基础上，根据防疫需要设立应急考点和考场。高考中考延期之后，遭遇台风、雷电、暴雨等天气的概率会增加，对此，教育、气象、公安、交通、水电保障等部门将紧密联动，做好模拟演练，有效防范应对。

陈群说，3月12日以来，全市中小幼托的学生和孩子停止到校到园，大中小学全部转为在线教育，高校和部分中职等开始实施封闭式管理，到现在已经57天时间。这段时间以来，虽然64所高校和50所中职的防疫工作以及156万中小学生的在线教育情况总体平稳，但是在封闭的校园里也发生了一些状况和一些散发疫情，让涉及到的学生、教师和职工吃了苦、受了累。同学们、孩子们正处于精力、活力最旺盛的年龄段，因为防疫需要，这段时间里，他们或居家或在校，在遵守防疫要求、配合支持抗疫工作的同时，仍然在克服困难坚持学习，很多同学还参加了校内校外的志愿服务，大家都以不同的方式为抗疫工作做了贡献，他借此机会对学生、家长和校园相关人员表示感谢。

此外，对上海近期其他教育考试安排，会根据不同考试的内在关联做好统筹，及时向社会发布。对返校复学问题，会根据疫情防控形势的变化，结合各学段各年级特点，稳慎做好安排，及时向社会公布。