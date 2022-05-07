中国指责岸田文雄在渲染地区紧张局势

针对日本首相岸田文雄周四（5日）警告类似乌克兰的入侵行动可能在东亚重演，并强调要维护台海和平稳定，北京昨天（6日）指责岸田在渲染地区紧张局势，并呼吁立即停止挑动大国对抗。

据中国外交部官网昨天发布的文字实录，中国外交部发言人赵立坚昨天在例行新闻发布会上说，日本频频借助外交活动“夹带私货”，拿中国说事，渲染地区紧张局势，为自身扩武强军寻找借口，损害地区国家互信与合作。

赵立坚强调，这不利于本地区和平稳定，注定不得人心，中国对日方言论表示坚决反对。

岸田文雄于当地时间周四在英国会晤英国首相约翰逊后说，拥有共同普世价值的国家必须合作，绝不容忍在印太地区，尤其是东亚地区，使用武力改变现状的单方面企图。岸田还说，台湾海峡的和平与稳定不仅对日本的安全至关重要，对国际社会的稳定也至关重要。

他并警告，今天的乌克兰可能是明天的东亚。

不过赵立坚反对岸田对东亚局势的评估，并说，台湾问题完全是中国内政，同乌克兰局势完全不能相提并论。“日本在台湾问题上对中国人民负有历史罪责，更应该谨言慎行，完全没有资格说三道四。”

赵立坚续称，如果日本真的希望东亚和平稳定，就应立即停止挑动大国对抗，多做有利于增进地区国家间相互信任、促进地区和平稳定的事。

香港《南华早报》分析称，北京起初希望去年10月岸田文雄上台后，会比他的保守派前任菅义伟和安倍晋三，在中国问题上更加鸽派。不过越来越多的迹象表明，中国与日本的关系正持续下滑。

北京清华大学国际关系学系教授刘江永认为，目前已经很清楚这样的期待是错误的，日本不仅仅是加入美国联盟打击中国，更在尝试利用北京和华盛顿之间的分歧来提高自己的地缘政治影响力，并寻求更多军事建设。

除了分享弹药和物资的协议外，日本和英国还达成“相互准入协定”（Reciprocal Access Agreement），在协定下两国军队可进行联合部署，在印太地区展开训练和联合军演。

东京天普大学国际事务专家查特兰德（Benoit Hardy-Chartrand）说，这项协议表明日本开始认真对待，并加强与其他盟友的防务伙伴关系。尽管全球正将集中力放在俄乌战争上，但大多数西方国家仍打算将更多资源集中在印太地区，而日本在这一方面是关键的合作伙伴。