美国否认派官员赴华商讨中企在美上市的审计问题

美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）否认派人员赴华，商讨中国企业在美国上市的审计问题。

路透社昨天（6日）引述三名知情人士报道，PCAOB官员已经抵达北京，寻求解决中企在美上市的审计问题。

报道称，美国证券交易委员会（SEC）本周宣布，将88家中概股加入“预摘牌”名单，其中包括京东、哔哩哔哩、拼多多等。如果中企在美上市的审计问题无法获得解决，将有更多中企被强制剔除出纽约证券交易市场。

其中一名知情人士透露，PCAOB官员预计下周结束隔离，开始工作。如果这次磋商顺利，PCAOB今年稍后将再派更大规模的团队，到中国进行实地审查。

另两名知情人士说，PCAOB今年初曾派代表到中国，进行面对面磋商。

在路透社昨天刊发此文时，PCAOB未回应置评。中国证券监督管理委员会也未正面回应路透社关于PCAOB官员抵京和中美双方就中企在美上市审计问题的磋商情况。

之后，PCAOB发言人通过电邮回应路透社说，近期有关PCAOB官员目前在中国，或早前曾到中国与中方官员进行面对面磋商的报道并不属实。PCAOB自2017年以来，并未派遣任何人员到中国。

该发言人称，PCAOB正与中国当局持续磋商相关审计问题，但对于最终协议的任何猜测，均言之尚早。

中国一直以国家安全为由拒绝外国监管人员进入中国会计公司进行实地审查，但在上月作除关键性让步，表明愿意修改海外上市规定中有关保密的条款，同时取消有关对海外上市的中国企业的现场审查主要由中国监管机构进行的要求。

另有消息称，中美两国上月已经就审计监督合作设立初步框架达成一致。

关于在纽约证券交易所上市的中国企业审计监督的纠纷已持续了十几年。去年12月，SEC根据《外国公司问责法》制定了中国企业退市的规定，把这一双边纠纷推向高点。

SEC说，有273家中企将受到新规的影响，但未公布这些企业的名字。截至昨天，PCAOB已确认128家可能被摘牌的中企。