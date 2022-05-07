苏贞昌促国民党勿污蔑防疫人员和陈时中

台湾冠病疫情持续升温、快筛试剂投标案近期也引发争议，行政院长苏贞昌今天（7日）说，现在是全面恢复正常生活前的关键一疫，并呼吁国民党不要污蔑两年多来辛苦在前线防疫的人员，包括指挥中心指挥官陈时中。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，苏贞昌今天早上视察中央流行疫情指挥中心后接受媒体访问。他受访时说，现在是恢复正常生活前的关键期，有阵痛期是正常的，会影响生活和不便，但政府已有准备足够的药品和疫苗，希望民众能注意防疫，并减少不必要的口水战。

在回应快筛试剂的价格及标案争议时，苏贞昌说，快筛现以接近成本价供应给民众，也让民众采实名制购买，针对确诊数较高的县市也提供免费快筛试剂。他强调，政府采购过程很严谨，也经过食药署检测及特定时间进口的严谨规范，不用再用口水去污蔑一天工作24小时的防疫工作人员和指挥官。

他说，随着快筛供应越来越稳定、指挥中心跟地方取得共识，相关规定就会放宽，没有必要囤积快筛试剂，也会用最方便的通路来取得试剂，希望各界可以配合，不必再扭曲。

苏贞昌也提到，防疫一直有随疫情变化机动因应，缩短隔离天数了确诊人数就一定增加，虽然99.5%是轻症或无症状病患，但仍希望民众遵守防疫规范并配合，也不要过于担心。

资本额只有200万元（新台币，9万3000新元）的高登环球生医公司拿下逾16亿元快筛大单，引发在野国民党质疑既无医疗背景，负责人刘纬泽又因口罩合约涉嫌诈欺，违反药事法，指挥中心也被质疑涉嫌图利厂商。国民党并于昨天赴监察院告发陈时中和卫福部食药署长吴秀梅渎职。