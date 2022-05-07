中国央行强调使用结构性货币政策助纾困和经济发展

中国央行昨天（6日）发文强调定向政策工具对助力市场主体纾困和实体经济发展的重要性，并承诺继续总结优化结构性货币政策体系。

根据中国央行货币政策司昨天发布的政策研究论文称，2020年以来，结构性货币政策工具累计投放基础货币2.3万亿元（人民币，下同，4779亿新元），有助于保持银行体系流动性的合理充裕，支持信贷总体平稳增长。央行称，结构性货币政策工具具有精准滴灌实体经济的独特优势。

报告称，在冠病疫情危机应对中，运用结构性货币政策工具向金融体系和实体经济部门定向注入流动性“已经成为主要经济体货币当局的广泛共识。”报告还称，中国央行将提高政策精准导向和直达性，助力困难行业和小微企业纾困发展，强化对实体经济的支持力度，保持经济运行在合理区间。

中国央行刚刚推出一系列新的再贷款计划，向商业银行提供贷款，以供其向客户放贷，支持科技创新、普惠养老等领域的发展。央行今年在放松货币政策方面采取了谨慎做法，行长易纲上个月表达了对通胀的担忧。

论文重申，货币政策将与财政政策、产业政策相配合，共同提振市场主体信心，激发市场增长动能，更好地助力实体经济发展，实现稳增长目标。数据显示，截至第一季度末，普惠小微企业贷款余额20.8万亿元，同比增长24.6%。

中国央行2021年11月还推出碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，累计已发放资金共1611亿元，支持金融机构向碳减排和煤炭清洁高效利用领域发放符合要求的贷款总计2535亿元。

中国央行承诺，根据国务院常务会议要求，将尽快推出1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资，促进解决疫情防控中的痛点难点。