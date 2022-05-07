港选管会主席：特首选举需逾一小时完成点票

第六届香港特首选举明天（8日）早上9时开始投票，选举管理委员会主席冯骅今早（7日）视察湾仔会展中心主投票站时说，已将点票人手增加一倍，预料投票站关闭后需要一个多小时完成点票。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》《明报》报道，选管会主席冯骅今早说，对投票站的安排和流程感到满意。投票时间延长至两个半小时，由早上9时至11时半，将按五个界别，划分五个不同时段进行投票。

冯骅呼吁选委按建议时间投票，选委到场时须带同身份证或特区护照，便可透过电子选民登记册领取选票。他称，由于这次只有一名候选人，选票只会提供支持及不支持的选项，选委需用投票站发出的印章投票，投票站所有闭路电视已遮蔽、关闭或拆除，投票期间不可交谈或使用电子器材。

因应疫情，选举事务处在竹篙湾社区隔離设施设立投票站，让受在港隔离或检疫措施影响的选委投票，相关选委须预约并提早一晚入住。

对此，冯骅说，目前暂时有四名选委预约到竹篙湾社区隔離设施的投票站投票，但具体来自哪个界别则不便透露。

冯骅还说，为防疫需要，这次在湾仔会展中心主投票站，亦会增加发票柜台及投票间，如果有选委到场时发烧，会被安排至特别投票间投票。

选举事务处早前公布，湾仔会展中心主投票站会设置不少于70张发票柜台、约100个投票间，投票站和点票站设施的距离也会尽量拉开。

此外，湾仔会展中心也将从明早10时30分起，允许公众入场，在点票站内指定区域观看点票过程及宣布选举结果。该区域可容纳400人。当局采用“先到先得”的方式安排公众入场。

入场公众都须接种两剂或以上冠病疫苗（持医学豁免证明书者除外），同时须使用安心出行防疫应用，以及正确佩戴口罩及接受体温检测。

公众也须遵守场地规则，并在进入点票站前通过金属探测及提袋检查程序；重返点票站时，必须再次通过上述程序。同时在会场范围内必须佩戴手带，作为身份识别及重返会场之用。手带如有遗失或损毁，不获补发。公众如想离开点票站及不打算重返会场，应通知在点票站出口的保安人员，以便协助移除手带。