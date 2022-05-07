港选管会主席：特首选举需逾一小时完成点票

发布 / 2022年5月7日 1:00 PM

更新 / 2022年5月7日 3:54 PM

香港选管会主席冯骅今早在湾仔会展中心的特首选举主投票站介绍选票情况。（香港中通社）
香港选管会主席冯骅今早在湾仔会展中心的特首选举主投票站介绍选票情况。（香港中通社）

字体大小:

第六届香港特首选举明天（8日）早上9时开始投票，选举管理委员会主席冯骅今早（7日）视察湾仔会展中心主投票站时说，已将点票人手增加一倍，预料投票站关闭后需要一个多小时完成点票。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》《明报》报道，选管会主席冯骅今早说，对投票站的安排和流程感到满意。投票时间延长至两个半小时，由早上9时至11时半，将按五个界别，划分五个不同时段进行投票。

冯骅呼吁选委按建议时间投票，选委到场时须带同身份证或特区护照，便可透过电子选民登记册领取选票。他称，由于这次只有一名候选人，选票只会提供支持及不支持的选项，选委需用投票站发出的印章投票，投票站所有闭路电视已遮蔽、关闭或拆除，投票期间不可交谈或使用电子器材。

因应疫情，选举事务处在竹篙湾社区隔離设施设立投票站，让受在港隔离或检疫措施影响的选委投票，相关选委须预约并提早一晚入住。

对此，冯骅说，目前暂时有四名选委预约到竹篙湾社区隔離设施的投票站投票，但具体来自哪个界别则不便透露。

冯骅还说，为防疫需要，这次在湾仔会展中心主投票站，亦会增加发票柜台及投票间，如果有选委到场时发烧，会被安排至特别投票间投票。

选举事务处早前公布，湾仔会展中心主投票站会设置不少于70张发票柜台、约100个投票间，投票站和点票站设施的距离也会尽量拉开。

此外，湾仔会展中心也将从明早10时30分起，允许公众入场，在点票站内指定区域观看点票过程及宣布选举结果。该区域可容纳400人。当局采用“先到先得”的方式安排公众入场。

入场公众都须接种两剂或以上冠病疫苗（持医学豁免证明书者除外），同时须使用安心出行防疫应用，以及正确佩戴口罩及接受体温检测。

公众也须遵守场地规则，并在进入点票站前通过金属探测及提袋检查程序；重返点票站时，必须再次通过上述程序。同时在会场范围内必须佩戴手带，作为身份识别及重返会场之用。手带如有遗失或损毁，不获补发。公众如想离开点票站及不打算重返会场，应通知在点票站出口的保安人员，以便协助移除手带。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容