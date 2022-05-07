上海市属区属国企今年定向招聘当地高校毕业生

上海市副市长陈群今天（7日）上午指出，市属、区属国企今年的招聘计划将安排不低于50%的岗位定向招聘上海高校毕业生，区、街镇年度公务员和事业单位招录计划将向应届毕业生倾斜。

根据澎湃新闻报道，陈群今天在上海疫情防控工作新闻发布会上回应毕业生就业压力时说，每年3月至5月都是完成毕业论文、毕业设计、准备答辩和找工作的关键期，疫情打乱了原有节奏，对高校学生的毕业就业造成了不利影响。

陈群介绍说，现在高校已经普遍转入了准封闭管理状态，市政府已经向各校作出工作提示，要求各校在实施网格化管理，切实做好疫情防控工作的同时，尽最大努力为学生完成论文、毕业设计以及举行答辩等创造条件，同时一定要抽出专门的、足够的力量，做好毕业生就业创业相关的支持工作。

今年上海高校毕业生共22.7万人（较去年增加2万人，增量为五年来最多）。截至昨天，毕业去向落实率为36.47%，比2020年同期高了10.03个百分点，但比去年同期降低了6.54个百分点，高校毕业生就业面临着很大压力。

陈群说，上海将从三个方面促进就业：一是推出有力度的毕业生就业促进政策。近期，11个部门已联合出台促进高校毕业生就业创业的文件，把基层政策性岗位、企业税收减免和社保补贴、创业贷款优惠等就业创业促进措施和盘托出，其中有不少很有力度的支持政策。

比如：市属、区属国企今年的招聘计划将安排不低于50%的岗位定向招聘上海市高校毕业生，区、街镇年度公务员和事业单位招录计划将向应届毕业生倾斜等。此外，还将对接自贸试验区、五个新城建设等重点区域引才需求，加强协调和服务，为应届毕业生拓展更多岗位资源。

陈群也呼吁用人单位，特别是企业，根据实际情况调整原来的招聘程序，降低对实习时长的要求，尽早与学生签订协议，这一点对高职学校的毕业生特别重要。

二是加强网络招聘和岗位募集。3月以来，市、区和高校分层分类已经开展了不少网络招聘活动，其中：由市级组织的毕业生线上招聘会已累计提供20余万个岗位，线上的系列招聘活动将持续到8月底，不间断地推送优质岗位，努力降低线下招聘无法正常开展造成的不利影响。

同时，市教委也在与兄弟省市就业部门对接，寻求他们的支持，请他们为高校毕业生提供更多的网上招聘机会和就业岗位资源。

三是优化就业服务和生涯指导。陈群说，市政府会持续优化毕业生就业落户政策，2022年非上海生源普通高校应届毕业生进沪就业申办上海户籍会参照2020年的做法分两批集中受理，第一批从疫情平稳后开放并受理至8月底，第二批将于2022年底开放受理。



陈群表示，面对较为严峻的就业形势，希望各位毕业生同学能够合理调整预期，树立“先就业后择业、先就业再发展”的观念，缩短犹豫期，在就业创业上做到更加积极主动。上海一定会动员各方力量，尽最大努力，为大家就业，特别是在上海的就业，创造好的条件。