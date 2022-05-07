强制员工五一加班 中青宝董事长辞职

中国网络游戏公司中青宝昨天（6日）宣布，该公司董事长李瑞杰辞职。此前，该公司疑因冲业绩强制员工五一劳动节假期加班引发热议后，公司高管在内部群发表不当言论，公司发声明致歉，并称董事长已经深刻反省。

据澎湃新闻报道，中青宝昨天发布公告称，董事会于近日收到董事长李瑞杰的书面辞职报告。李瑞杰因工作调整，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去第五届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止（即至2023年5月11日）。

公告提到，李瑞杰辞职后，将转任中青宝战略发展部部长，年薪11万4300元人民币（下同，约2万3746新元）。2021年年报显示，李瑞杰任董事长的税前报酬总额为36万元人民币。

接任李瑞杰成为中青宝董事长的是中青宝前总经理李逸伦，同时接任公司第五届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员职务。

公开资料显示，李逸伦1994年出生，为李瑞杰之子。李逸伦毕业于美国加州大学欧文分校企业经济学专业。2017年12月至2020年1月担任中青宝首席运营官，并从2020年1月开始担任总经理，2020年5月开始担任董事。

李瑞杰此次辞职，外界普遍认为与五一劳动节前的不当言论有关。

此前，李瑞杰强制要求员工五一劳动节假期加班，并说“‘五一’全部加班且没有加班费，不服的，马上炒掉”。聊天截图曝光，在网上引发热议。

4月30日，中青宝发致歉声明。声明称，面对疫情等不利影响，在一季度没有完成既定业绩目标的情况下，公司董事长情急之下在公司内部群里发表了不恰当言论，引发了负面舆论，对公司形象造成了不利影响。

声明还说，公司会严格执行劳动法等法律规则关于五一假期休假及加班制度的规定，保障员工的合法权益。对于此次情急之下做出的不当举动，董事长本人已经深刻意识到事情的严重性并作了自我反省，后续公司将更以人为本，携手共进，以更优异的业绩来回报全体股东。

对于外界猜测是否属实，澎湃新闻咨询中青宝内部人士，该人士称，李瑞杰辞职属于正常人事变动。