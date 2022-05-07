日青年局长：岸田政权对台湾非常友善

日本青年局长昨天会见台湾总统蔡英文时说，日本首相岸田文雄政府对台湾非常友好接近，并希望岸田能为双方友谊贡献一己之力。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，日本众议员、青年局长小仓将信昨天以视讯方式会见蔡英文时称，他第一次与蔡英文见面是在2016年总统就职典礼上，这六年来见证了蔡英文非常有力的领导，让台湾在政治安全面及经济上都有长足发展。

小仓也提到，中国大陆近来不断派出军机进入台湾的航空识别区，他也感到非常忧虑，并称，台湾的安全受威胁，也会影响日本及日美同盟的安全。

小仓还谈及，访台之前，他曾与日本前首相安倍晋三针对日本、台湾跟美国这三方之间的关系进行讨论，安倍也希望国会议员能做一些具体的事情。去年7月也有日、美、台三方的议员，针对相关议题召开会议。他希望未来能在这项议题上贡献一己之力。

蔡英文则说，台日在战略和地缘政治都具有关键重要性，区域安全必须以整体的视野来考量，并表示相信台日会继续共同捍卫印太区域和平。

蔡英文也提到，为了更接轨国际经济社会，台湾已正式申请加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）。为了能够符合CPTPP的要求，台湾完成了很多项的修法展现决心，同时也开放了福岛周边食品的进口管制，并表示希望外界能支持台湾加入CPTPP的意愿。

对于俄罗斯入侵乌克兰，蔡英文说，这凸显了民主国家坚定结盟，对抗威权主义的重要性。她并称，今年3月自己曾与安倍晋三视讯对谈，安倍当时再一次提到，“台湾有事等同日本有事，以及日美同盟有事”。昨天，日华议员恳谈会会长古屋圭司在给她的信件中，也再次提到这次会谈，并重申对台湾的支持。