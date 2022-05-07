中国最高法卷宗丢失案 王林清一审获刑14年

中国最高法卷宗丢失案今天（7日）作出一审宣判。北京市第二中级人民法院对被告人王林清以受贿罪判处有期徒刑10年，并处罚金100万元人民币（下同，约20万新元），以非法获取国家秘密罪判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑14年，并处罚金一百万元；对其受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库。

根据新华社报道，法院于去年10月26日、27日对王林清案依法进行了审理，其中对王林清被指控受贿事实部分公开开庭审理，对涉及国家秘密的王林清被指控非法获取国家秘密事实部分不公开开庭审理。

经审理查明：2008年至2018年，被告人王林清利用担任最高人民法院民一庭助理审判员职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，单独或伙同他人，为相关单位和个人在案件审理等事项上提供帮助，非法收受榆林市凯奇莱能源投资有限公司（以下简称凯奇莱公司）等两个单位和律师程杰、律师杨铭等11名个人给予的财物共计折合2190万余元，其中，2011年至2018年，为凯奇莱公司在案件审理、执行等事项上提供帮助，收受该公司法定代表人赵发琦给予的美元5万元和价值人民币5万元的购物卡，共计折合人民币35万余元。

2018年6月至8月，王林清在赵发琦的唆使下，并商定由王林清获取凯奇莱公司与陕西省地质矿产勘查开发局西安地质矿产勘查开发院合作勘查合同纠纷一案的卷宗材料。王林清先后采用借阅、骗取案卷材料后偷拍等方式，非法获取凯奇莱公司案件的大量卷宗材料，通过手机微信或者电子邮件等方式将所拍摄材料提供给赵发琦。经中国国家保密局鉴定，王林清伙同赵发琦非法获取的材料中有五份属机密级国家秘密。

北京市第二中级人民法院认为，被告人王林清身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，或者利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪；以窃取方法非法获取国家秘密，情节严重，其行为构成非法获取国家秘密罪。王林清作为司法工作人员，知法犯法，受贿数额特别巨大，严重侵害了司法行为的廉洁性，破坏了司法公信力；其非法获取国家秘密，交由赵发琦后被扩散，造成了恶劣的社会影响，应依法惩处。

法院认为，鉴于其因涉嫌非法获取国家秘密被抓获后，主动交代了办案机关尚未掌握的全部受贿犯罪事实，具有自首情节；对被控受贿罪认罪悔罪，受贿赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以对其受贿罪从轻处罚。法庭遂作出上述判决。其他涉案人员赵发琦、程杰、杨铭等人的犯罪行为已依法受到惩处。

2018年12月，王林清通过前央视名嘴崔永元与其工作室，在网上通过视频等方式爆料案卷丢失、监控视频“黑屏”等问题，引起舆论关注。

中共中央政法委牵头成立联合调查组展开调查。调查发现，卷宗失踪是王林清因工作中对单位不满而故意为之。随后王林清被移交北京市公安机关立案侦查。

北京市监察机关2019年5月对王林清立案调查，罪名包括“非法获取国家秘密”。