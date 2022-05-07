台湾4月CPI同比增3.38％ 续创九年半新高

台湾疫情升温之际，物价飙升问题也不见缓和。台湾官方昨天（6日）公布4月份消费者物价指数（CPI）同比增3.38％，续创九年半新高。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾主计总处昨天公布上述数字，该数字不仅连续九个月“破二”通膨警戒线，更是连续两个月破三，续创九年半新高；扣除蔬果及能源，核心CPI涨2.53％，创13年最大涨幅，其中外食费涨5.56％，创近13年半最大涨幅，17项重要民生物资涨4.41％，创七年最大涨幅。

主计总处官员称，4月份CPI年增率扩大的源头来自蔬菜、水果涨幅，如果天气变好加上基期因素，虽5月CPI破三机率仍高，但增幅会缩小。学者认为，CPI要回到过去已基本不可能，但台经院院长张建一指出，物价压力下半年才有可能趋缓。

中央大学经济系教授徐之强也预估，恐怕要等到第三季，CPI年增率才会回落百分之三以下，但近来美国、欧盟、中国大陆的经济成长率都下滑，需求没那么强劲，又加上美国联准会再度升息，通膨压力自然也就会减缓。

台经院研究员邱达生也提到，虽然货币政策应对通膨不是立刻奏效，但美国升息、美元走强之下，可让国际原物料价格不再上扬，有助于通膨压力减缓。而他也分析，台湾央行维持将CPI年增率2%视为通膨警戒线，目前台湾经济成长、出口、就业市场都表现不错，是可升息的时机点，但力道应不至于像美国一口气升两码，应该会是半码到一码左右。

针对台湾是否浮现通膨疑虑以及停滞性通膨风险，官员统统否认。主计总处综合统计处专门委员曹志弘说，俄乌战事未歇，国际原物料涨幅要大幅缩小不易，由于相关农工原料都是进口，厂商生产成本降不下来，物价上涨压力大，但通膨是指一定期间内物价连续显著上涨，目前并无此现象。

至于停滞性通膨风险，曹志弘说，受到新台币大幅贬值影响，台湾厂商进货成本增加，物价虽上涨，但第一季经济成长率年增率仍有3.06％，制造业产能能持续扩增，并无停滞性通膨状况。