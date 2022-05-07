浙江一县城招四名一流大学博士入基层岗位 每人奖75万人民币

浙江省丽水市遂昌县今年招收的24个基础工作岗位的入围人员均来自著名大学，其中有四名一流大学博士入选基层岗位。按照当地相关规定，四名博士人每人可享受75万元（人民币，下同，约15.6万新元）津贴。

根据上游新闻报道，浙江省丽水市遂昌县网站上月30日公布的一份《2022年遂昌县面向世界一流大学引进优秀毕业生入围体检人员公告》显示，今年遂昌县24个基层工作岗位吸引了24名来自一流大学的毕业生，其中博士四人，硕士19人，本科一人。

其中来自上海交大有机化学（生物医学工程）专业张博士，她报考的岗位是遂昌县食品药品安全检验检测中心检验员；船舶与海洋工程专业陈博士，她报考的岗位是乡（镇）、街道下属事业单位基层工作人员；中国科学院大学应用化学（分析化学）胡博士报考的岗位是遂昌县应急管理服务中心工作人员；来自中央民族大学中国少数民族语言文学专业的马博士报考的岗位是浙西南干部教育中心的教师。

遂昌县上月26日发布的《2022年遂昌县面向世界一流大学引进优秀毕业生公告》还显示，人才聘用后与招引单位签订聘用合同，列入事业编制管理，享受事业单位薪酬待遇；一年试用期满考核合格的人才，根据相关规定，可按中层干部选任程序聘用为单位中层正职或中层副职职务；第三是政策奖励，全日制硕士研究生、高考第一分数段录取的全日制本科生享受45万元津贴，其中一次性房票补贴30万元；生活津贴每年3万元，可享受五年；全日制博士研究生可享受75万元，包括一次性房票补贴50万元；生活津贴每年5万元，可享受五年。

遂昌县相关部门工作人员昨天（6日）受询时说：“这次人才引进的待遇不错，专业需求由基层单位提出，大家报名热情很高。”

据遂昌县政府官网介绍，该县常住人口19万4385人，在经济社会发展方面，到2026年，全县地区生产总值预期目标为215亿元，人均生产总值达10.7万元。

此前《丽水日报》报道称，2021年丽水遂昌县GDP增长12%，位列浙江省山区26县第一、浙江省第二以及丽水市9县（市、区）第一。