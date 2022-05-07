港反禁蒙面法示威 11人暴动罪成八人判监

香港《禁蒙面法》2019年10月生效后，湾仔一带有示威者聚集后来演变成暴动，被捕者中有11人被判暴动罪成，其中八人今天（7日）在区域法院被判入狱33至37个月，三名未满21岁的被告则被判入教导所。

综合香港《明报》和网媒“香港01”报道，11名被告（6男5女）是女文员仇铭芝（30岁）、学生梁耀文（23岁）、建筑工人黎乐恒（32岁）、女学生何高侨（21岁）、文员梁伟枫（29岁）、学生林永聪（19岁）、女社工张凤娇（29岁）、学生岑朗贤（18岁）、售货员苏朗豪（30岁）、女学生余雪菁（19岁）和女文员梁思婷（28岁）。

他们全部被裁定于2019年10月6日，在湾仔杜老志道跟轩尼诗道交界，及史钊域道及坚拿道西之间的一段轩尼诗道，连同其他人参与暴动罪成。除第一、第三、第五及第九名被告外，其余七另被控非法使用蒙面物品。苏朗豪另被管有一支能发出激光的装置。

法官林伟权判刑时说，所有被告明知有人有暴力行为没有制止，还选择留下参与集结。虽没有证据显示各人有暴力行为或叫口号，但其到场已壮大群众声势，恃人多势众法非行事，与其他暴动者目的一致，认同破坏行为，行为有如共犯。

林伟权说，虽然这次暴动历时不长，但规模不小，涉及近500人，他们不但与警方对峙，更有人掷燃烧弹。当时出现示威者人链存送物资，可见策划暴动者早有预谋。若警方没及时制止，或令暴动愈演愈烈。

林伟权说，除三名未满21岁的被告被判入教导所外，其他八人因应其背景及所涉罪名等，判梁耀文及苏朗豪入狱37个月；仇铭芝、黎乐恒及梁伟枫入狱35个月，何高侨、张凤娇及梁思婷则入狱33个月。