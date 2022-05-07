台湾新增病例首破4万 取消居家隔离者电子围篱

台湾冠病疫情持续升温不见缓和迹象，今天（7日）通报新增4万6377起本土确诊病例，首破4万大关。台湾今天也宣布调整密切接触者匡列对象，并取消居家隔离者电子围篱措施。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾中央流行疫情指挥中心今天通报，台湾新增4万6536起冠病确诊病例，其中4万6377起本土病例和159起境外输入病例，另有11人离世。

新增本土病例中，新北市依然是通报最多起病例的县市，达1万6670起，台北市通报病例也逼近1万起，达9245起。

据指挥中心介绍，今天通报11起死亡病例，其中七名男性和四名女性，年龄介于40多岁到90多岁，均属重度感染个案。

为强化防疫量能，指挥中心指挥官陈时中今天宣布，从5月8日零时起密切接触者匡列对象将以亲友为原则，而职场和学校将改采取自主应变，并以暴露风险高低实施防疫假、停课等措施。

另外，台湾也将调整居家隔离匡列对象，匡列对象范围将缩小至“确诊个案同住家人”及“大学生同住室友”，惟有特殊需要者可另外申请居家隔离；居家隔离者的电子围篱措施也将取消，但确诊个案“隔离治疗”、“居家照护”、“居家检疫”期间仍将维持。

对此指挥中心说，考量奥密克戎病毒株特性，多数隔离通知书无法立即在三天内发出，故采取“3+4”居家隔离者，取消电子围篱措施。

校园防疫措施也将调整，台湾教育部将取消全校三分之一染疫或10个以上班级出现确诊者或密切接触者停课的规定。幼儿园和小学若有确诊个案在前两天到校上课，所属班级的同学和老师就暂停实体课程三天；国高中若有确诊个案在前两天到校上课，所属班级的座位九宫格的学生三天防疫假，停止到校上课。

陈时中说，由于新制明天上路，会有新、旧案同时执行的状况。针对地方开出的居隔单及居家照护治疗单等电子化作业，若有疑虑也可在三天内提出。

陈时中也呼吁各地方政府在5月底前，依指挥中心加强版集中检疫所、防疫旅馆设置原则，完成设置，以落实确诊者轻重症分流照护调度。