特首选举明天举行 港警调配反恐部队高姿态巡逻

第六届香港特首选举明天（8日）举行，香港警方今天（7日）在面簿发文说，已调配反恐部队，进行高姿态巡逻，确保选举能够安全进行。

香港警方写道，为加强反恐预防工作，警方特意调配各个反恐部队，包括机场特警组、反恐特勤队及铁路应变部队，并联同各总区的冲锋队及机动部队人员，于全港各区及多个港铁站，进行不定时的高姿态联合反恐巡逻，守护我城，确保于5月8日举行的行政长官选举能够安全进行。

香港现任特首林郑月娥（左四）今早在政制及内地事务局局长曾国卫（左三）和选举管理委员会主席冯骅（左五）陪同下，视察湾仔会展中心的特首选举主投票站及中央点票站，了解最后阶段的选举筹备工作。（取自港府新闻处官网）

此外，香港现任特首林郑月娥今早视察湾仔会展中心的特首选举主投票站和中央点票站时，呼吁选举委员会委员明天踊跃投票。

林郑月娥今早在政制及内地事务局局长曾国卫和选举管理委员会主席冯骅陪同下，视察湾仔会展中心的特首选举主投票站及中央点票站，了解最后阶段的选举筹备工作，包括主投票站设置、防疫措施、保安安排及点票流程，并为在场参与演练的选举工作人员打气。

林郑月娥对在场的选举工作人员说：“2022年行政长官选举是经完善选举制度下的第三场重要选举。全体工作人员谨守岗位，熟悉程序，对于确保这次选举顺利举行至关重要。我希望各位同事全情投入，为香港办好这场具历史性的选举。”

她说，中央政府完善特区选举制度，为全面落实“爱国者治港”原则提供了坚实的保障。选举委员会界别分组一般选举及立法会换届选举已分别于去年9月19日及12月19日顺利举行，政府会一如既往，全力确保2022年行政长官选举在公平、公正和诚实的原则下高效有序地举行。