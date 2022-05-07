中国驻加使馆：坚决反对“藏独”分子访加拿大

中国官方称坚决反对“藏独”分子边巴次仁到访加拿大，并就此事向加方提出严正交涉。

据中国驻加拿大大使馆官网消息，中国驻加拿大使馆发言人说，加拿大日前不顾中国严正立场，执意允许所谓“西藏流亡政府”头目边巴次仁到加拿大窜访，并安排其在加联邦众议院外交与国际贸易委员会出席听证会，大肆散布“藏独”言论。中国对此表示强烈不满和坚决反对，已向加拿大提出严正交涉。

发言人称，所谓“西藏流亡政府”是有组织、有纲领、妄图实现“西藏独立”的分裂主义政治组织。它完全违反中国宪法和法律，没有被世界上任何国家承认。边巴次仁作为该组织头目，是一个彻头彻尾的反华分裂分子。他四处窜访，目的就是兜售“藏独”主张，推动涉藏问题国际化，实质是搞反华分裂活动。边巴次仁在此次听证会上公然声称“西藏不是中国的一部分”，再次暴露了其“藏独”分子的嘴脸。

发言人说，“关于所谓“藏中对话”，我要强调的是，我们不承认什么“西藏流亡政府”，中央人民政府绝不会和这样一个非法组织商谈。只有中央人民政府和西藏自治区人民政府才是西藏人民的代表，其他任何人都无权代表西藏人民。”

关于“班禅转世灵童”，发言人说，中国政府奉行宗教信仰自由政策，也包括尊重和保护藏传佛教活佛转世这一传承方式。就达赖、班禅等大活佛转世而言，几百年来已形成完整的办法和程序，需要按照历史定制、宗教仪轨，遵守中国的国家法律。

发言人说，十四世达赖是一个披着宗教外衣的反华分裂分子，他为了进行反华分裂政治炒作，破坏宗教仪轨，不顾历史定制，在国外擅自宣布一名儿童为“班禅转世灵童”，这是非法和无效的。这位所谓的“班禅转世灵童”只是一名中国普通公民，目前过着正常的生活。

发言人指出，当前，西藏社会稳定，经济文化繁荣、人民生活幸福。西藏各族人民宗教信仰自由依法得到充分保障。中国政府高度重视西藏文化的保护和发展，藏语言文字的学习、使用得到法律保障。西藏人权状况处于历史最好时期。这是任何不带偏见的人都承认的事实。

发言人强调，西藏是中国领土不可分割的一部分，这是包括加在内各国都承认的事实。西藏事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中国要求加拿大立即停止利用涉藏问题干涉中国内政、破坏西藏发展稳定，停止为“藏独”势力从事反华分裂活动提供任何支持和平台。否则，中国必将作出有力反应。