小米指控印执法单位在审问期间实行胁迫

因特许权使用费问题而面临印度执法单位调查的中国智能手机制造商小米，指控印度执法单位在审问小米高层管理人员时，采取了口头施压和胁迫行为。

据路透社查阅一份小米的法律文件报道，小米印度分公司前总经理马努（Manu Kumar Jain）、现任首席财务官萨米尔（Sameer B.S. Rao）及其家人于今年4月多次在出庭受审时，受到印度执法单位的恐吓和警告，称如果不提交该执法单位所要求内容的声明，将面临可怕的后果，其中包括被逮捕、施暴、职业前景受损、承担刑事责任。

这份于5月4日完成、提交印度卡纳塔克邦高等法院的法律文件称，小米高管们在一段时间内尚能承受这样的压力，但在如此极端和敌对的虐待和胁迫下，他们最后放弃了，不由自主地发表了印度执法单位所要求的声明。

该文件称，其中一名小米高管萨米尔于4月26日被迫将“我承认小米印度分公司按照小米集团某些人的指示支付了专利费”这一段话，写入提交的声明中。一天后，他立即撤回了声明，称相关声明是在非自愿、被胁迫的情况下作出的。

两天后，印度执法单位随即发出命令，冻结小米印度分公司银行账户中的资产。

在2020年中印边境发生激烈冲突后，许多在印中企面临开展业务上的困境。当时印度以国家安全为由，禁止300多个中国应用程序，还收紧了中国公司在印度投资的规范。

负责打击金融罪案的印度执法单位从今年2月起就开始针对小米展开调查，发现小米印度分公司以支付特许权使用费为由，向三家外国实体汇款，总额约555亿元卢比（9.99亿新元），其中包括中国母公司小米集团。印方5月2日宣布扣押小米在当地银行账户的7.25亿美元（10.04亿新元）资产。印度执法单位认为，这项交易是其中国母公司所指示的。

不过小米否认这些指控，并称公司所有营运活动都严格遵守当地法律法规；相关特许权使用费支付和声明真确和合法，这些款项是为开发印度版本产品的授权技术和知识产权支付。

一名法官本周四听取了小米律师的意见，并搁置了印度冻结小米银行资产的决定。下一次听证会定于5月12日举行。

小米因尚未完成法律程序拒绝置评，两名小米高管和印度相关执法单位都没有回应置评请求。

印度是小米的重要海外市场。市场调查机构Counterpoint Research的数据显示，2021年印度智能手机市场收入达到380亿美元。以出货量计算小米排行第一，市占率24%。