台外长称若中国大陆攻台 望国际可制裁

台湾外交部昨晚宣布就白罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰一事，对白罗斯实施经济制裁。台湾外交部长吴钊燮今天（7日）说，如果中国大陆进攻台湾，台湾会希望国际社会能像制裁俄罗斯一样制裁大陆。

综合路透社和台湾《自由时报》报道，吴钊燮今天在“2022欧洲节”上致辞时强调，台湾加入国际社会、特别是欧洲友人的行列一起谴责与制裁俄罗斯；昨天台湾也宣布对白罗斯进行制裁，这是做正确的事。虽然可能有点晚，但台湾很荣幸可与欧洲共同采取行动。

吴钊燮接受访问时也重申，台湾要站在正义的一方，俄罗斯对于没有任何挑衅的国家采取武力入侵行为；台湾也应思考，未来如果中国大陆进攻台湾时，台湾也希望国际社会理解台湾、支持台湾，并制裁这样的侵略行为。因此，台湾与国际站在一起采取行动。

尽管台湾表明没有出现中国大陆近期会进攻台湾的迹象，但自俄乌战争爆发以来，台湾社会和舆论都已提高警戒级别，警惕中国大陆采取类似俄罗斯的举动。

台湾外交部昨晚宣布，考量白罗斯协助俄罗斯进行侵略行动，并回应国际社会的呼吁，台湾政府从即日起对白罗斯进行经济制裁，修正“战略性高科技货品种类、特定战略性高科技货品种类及输出管制地区”，将“输往俄罗斯高科技货品清单”修正为“输往俄罗斯及白罗斯高科技货品清单”。