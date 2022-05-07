赵辰昕任中国发改委副主任

中国人社部网站消息，中国国务院任免国家工作人员。任命赵辰昕为国家发展和改革委员会副主任；任命袁炳忠为新华通讯社副社长。

同时，任命盛秋平为商务部副部长；任命龚维斌为国家行政学院副院长；任命李敬辉为国家乡村振兴局副局长。

此外，免去王炳南的商务部副部长职务；免去李季的国家行政学院副院长职务；免去龚维斌的国家行政学院教育长职务；免去张军的北京理工大学校长职务。

根据公开资料显示，现年53岁的赵辰昕是河北饶阳人，中共党员，法学博士，应用经济学博士后。

赵辰昕1992年7月至1994年9月在山东省诸城市委组织部工作。1997年7月至1998年4月在国家经济体制改革委员会办公厅值班室、培训处干部。

1998年4月至2003年11月，赵辰昕在中央办公厅秘书局文书通信处、综合调研处工作，先后任助理调研员、副处长、正处级干部。

2003年11月至2009年8月，赵辰昕任国家发展改革委直属机关党委宣传部长。期间，2005年11月至2006年11月，挂职任黑龙江省鸡西市政府党组成员、市长助理兼市经委主任。

2009年8月至去年2月，赵辰昕历任国家发展改革委直属机关党委副巡视员、副书记、政策研究室副主任、新闻发言人、经济运行调节局局长、副秘书长、秘书长和党组成员。

