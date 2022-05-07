人民日报评上海高考延期：统筹兼顾安全与公平的必要调整

针对上海今天上午宣布今年秋季高考统考延后一个月举行的消息，中国官媒《人民日报》下午发表评论称，延期是非常时期的非常之举。无论是从疫情防控的大局出发，还是从备考应考的规律出发，通盘考虑疫情与学情，统筹兼顾安全与公平，在一定程度上进行适时调整，非常有现实必要，也一定能得到人们的理解与支持。

文章说，这是根据当前疫情防控形势，在听取有关部门、有关专家、中学校长、高三初三年级的师生代表和学生家长代表等各方意见的基础上，经慎重研究并报教育部同意，作出的调整。

当前，上海疫情防控形势持续趋稳，但疫情防控成果还不稳固，正处于“中流击水、不进则退”的关键时期和吃劲阶段。上海今年将有五万多名考生参加秋季高考，11万名考生参加中考。如何确保考生有序参加考试，确保参加考试的考生安全健康，是全社会都关心关注的问题。

文章说，高考和中考关系到千家万户切身利益，影响着万千学子人生走向。上海高考中考已明确延期，在规定时间内，进一步做好疫情防控工作与考试组织工作，是有关部门必须答好的“两张答卷”。对广大考生和家长而言，需要正确认识和对待延期，迅速调整备考策略、调节备考心态，做更充足准备；对学校和老师而言，要做好对考生的关心和帮助，尤其是对感染冠病以及有密接隔离经历的考生、对家长奋战在抗疫一线和学习条件相对困难的考生，要“一人一策”细致做好工作；对各部门各单位而言，也必须周全考虑，特别是针对7月前后的气象因素，充分预判、细化预案，相关方案宁可备而不用、不能用时无备。在一个安全的环境里，所有考生都能顺利应考，为阶段性学习生涯交上一份满意答卷，是大家的共同期盼，也一定会如愿实现。

文章最后说，特殊的高考，是特别的经历，也是特有的磨练。文章引述一些网民留言说：“共克时艰，金榜题名”，称这代表了很多人的心声，是对上海尽快打赢疫情防控这场大仗硬仗、广大学子答好延期高考这张考卷的“双重期盼”。相信坚持坚持再坚持，咬定青山不放松，以最佳状态迎接“考试”，一定能在大战中砥砺自我成长，在大考中交出合格答卷。

受疫情影响，上海市副市长陈群今天上午宣布，上海秋季高考统考延期至7月7日至9日举行，高中学业水平等级性考试延期至6月18日至19日举行；中考延期至7月11日至12日举行。