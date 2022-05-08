“帝吧”台湾管理员散布疫情谣言被判刑三个月

中国大陆社群“帝吧”在台湾的管理员尹垣程，因涉嫌散布不实资讯干扰台湾防疫，被花莲地方法院判刑三个月。

据中时电子报报道，台检警调查发现，花莲县男子尹垣程与中国裔配偶刘慧，2019年曾赴大陆受训，并利用“帝吧中央集团军”、“帝吧根据地”等面簿（Facebook）社群散布防疫不实资讯，花莲地方法院依违反严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例，判尹三个月徒刑，伪造文书罪拘役50日；刘则依伪造文书罪判拘役40日，缓刑两年得易科罚金。

起诉书显示，检调人员调查发现，37岁的尹垣程自2016年开始管理面簿社团“帝吧中央集团军”及“帝吧根据地”等社群，由于尹到处“出征”的行径经常被人检举，被面簿禁言，因此以20多个假名申请多个面簿分身账号，并担任帝吧面簿社团的最高权限管理人。

起诉书显示，尹在2017年与中国山西的刘慧结婚后，定居在花莲县，2019年8月两人赴江西受训为网军，返台后于总统大选、疫情期间散布假讯息，刘慧也伪造“纪林枫”等假身份向面簿申请账号，两人于2020年1到3月疫情期间在网络散布假消息，干扰台湾防疫政策。

起诉书显示，尹、刘夫妇于帝吧社团发布的各类谣言包括“刚刚收到秘密情报，这次的病毒扩散事实上是某家公司外泄的”；尹垣程也以社团管理员身份审核发布不实讯息，如“我叔叔是民进党议员，我偷看到他和高嘉瑜视频聊天时提到武汉肺炎，说现在台湾已经超过817例了，死亡500了”、“前总统李登辉因罹患新冠肺炎逝世”等共24条。

夫妻两人在2020年12月被逮捕送办，尹否认犯行，辩称他“开玩笑的”，称按下审核通过的文章他都没注意看。检方认为，尹管理的社团讯息非一律同意发布，而是部分准许、部分拒绝，显示有散布不实谣言的意图。全案进入法院审理后，两人请求认罪协商争取轻判，法院依协商程序判处有期徒刑。

“帝吧”是中国大陆的网络社群，号称“帝吧出征，寸草不生”。帝吧在2015年声讨被指“台独”的台湾艺人周子瑜，迫使她录视频道歉。2018年，大陆游客称在瑞典受不公平待遇后，帝吧率网民翻墙洗版瑞典外交部和电视台主持人的面簿。2019年香港反修例事件中，帝吧对香港“民间人权阵线”等组织的社交媒体账户发起攻击。被指辱华的意大利奢侈品牌Dolce & Gabbana也曾是帝吧出征的对象。

今年4月底，新浪微博强制显示用户端IP地址，“帝吧官微”的IP显示在台湾，引发网民质疑后，又用技术工具把IP换成香港、日本及浙江等地。