广东是中国去年出生人口最多省份

中国官方最新公布的数据显示，广东是去年出生人口最多的省份，浙江则是净增人口最多的省份。

据中新社今天（8日）报道，除了吉林之外，已经有30个省份公布了2021年人口数据。

广东是去年出生人口唯一在百万人以上的地区，达到118.31万。国家统计局的数据显示，2021年全国出生人口1062万人，照此计算，广东的出生人口占全国出生人口的比重达到了11%。

国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所研究室主任、研究员冯文猛认为，广东从改革开放以来一直是主要的人口流入地，大量的年轻流动人口流向广东，因此从当前的年龄结构来看，广东是相对比较年轻的省份，流入广东打工的年轻人，陆续到了结婚生育的年龄，所以，生育小孩数量也比较多。

从常住人口的增量来看，占据第一的是浙江。浙江2021年末全省常住人口为6540万人，增加72万人，这超过了广东的60万人的增量。不过，浙江2021年出生人口为44.9万人，死亡人口为38.4万人，自然增加人口仅为6.5万人。中新社认为，浙江人口的增长主要还是受益于人口流入。

冯文猛分析，长期以来，浙江民营经济非常有活力，近些年的平台经济也发展迅猛，经济发展一直充满活力，产生大量的就业机会，吸引人才流入。而且，浙江近些年包括户籍在内的制度改革力度也很大，公共服务水平较高，地区发展比较均衡，成为首个共同富裕示范区，对人口的吸引力愈发增强。

从人口自然增长率来看，至少已经有10个省份的人口自然增长率为负值，即黑龙江、辽宁、重庆、内蒙古、湖南、湖北、上海、江苏、河北和山西，其中江苏的年度人口自然增长率是中华人民共和国成立以来首次转负。

人口自然增长率指在一定时期内（通常为一年）人口自然增加数（出生人数减死亡人数）与该时期内平均人数（或期中人数）之比。