上海出台金融惠企纾困政策 协助企业从疫情中恢复

上海市地方金融监管局副局长管小军说，自本次疫情爆发以来，上海出台了多项金融惠企纾困政策，推动企业从疫情中恢复。

据澎湃新闻报道，管小军在今早（8日）的上海疫情防控工作新闻发布会上说，市地方金融监管局、人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局会同在沪金融市场和金融机构，持续推出一系列有针对性的举措，全力支持疫情防控和企业复工复产复市。

上海市地方金融监管局出台《上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》（“抗疫助企21条”），重点突出发挥融资担保增信、加大普惠金融支持力度、推动金融机构减费让利等政策内容，为中小企业纾困解难。

此后，又印发本市地方金融组织支持疫情防控和经济社会发展的政策文件，推动地方金融组织通过展期、无还本续贷、延长还款期限，以及降低贷款利率、担保费率等减轻企业负担。

也有部分企业反映因疫情防控影响员工工资发放，上海市地方金融监管局会同人行上海总部、上海银保监局、市民服务热线办公室以及在沪50多家商业银行，建立了工作专班和应急处理机制，支持商业银行通过线上核验企业身份和支付工资意愿，接收相关材料，为企业发放工资提供便捷服务。

另外为了保证金融市场稳定运行，上海市金融工作党委、市地方金融监管局会同相关区，建立了市区两级防疫专项协调机制和日报机制，全力支持金融市场、重要金融机构做好疫情防控，确保交易运行、核心业务不间断。

各金融市场积极发挥直接融资渠道作用，通过建立绿色通道、减免手续费、开展线上受理等方式助力企业纾困解难：上海证券交易所建立债券发行绿色通道；中国外汇交易中心全额免除中小微企业外汇衍生品交易手续费；上海期货交易所免收全部期货品种交割手续费；上海票据交易所引导会员机构线上办理业务并拓展线上受理范围；中国银联实行银联二维码交易手续费折扣的扶助计划。

管小军说，下一步上海金融业将按照市委、市政府部署，按照企业复工复产复市的要求，落实好出台的各项举措，并根据企业的新情况、新需求，不断出台有针对性的举措，全力做好金融支持工作。

