【图集】李家超以1416票高票当选香港特首 得票率99%

李家超以1416票，高票当选香港特首，得票率达99%，不支持票八张，另外有四票因投票者没有选票上做出选择而被视为无效票。

李家超（中）当选后，与支持者合照留念。（路透社）

综合《星岛日报》《明报》和香港01报道，这一次选举投票活动今早（8日）9时开始，11时半结束，有资格投票的选举委员会委员共有1461名，最终投票的选委有1428人，投票率达97.74%。

李家超在当选后说，香港人最关注的是房屋问题，但最先要处理的是筹组新班子，并重申政制改革并非优先会处理的事项。他坦言筹组时间短，但香港不缺人才，而且在爱国者治港下，很多有心人希望服务、贡献社会，他对筹组新班子方面有信心。他也说，会适时推进《基本法》23条立法。

他也承诺，日后会准确贯彻落实“一国两制”“港人治港”、高度自治。香港目前在由治及兴的新阶段，将来既向中国中央政府负责，也要向特区负责，将会坚定地履行职责、敢于担当、把握机遇，并坚守法治核心价值，应对来自内外的威胁和破坏，维护国家安全和发展利益。

李家超感谢每一位选委，无论是支持或不支持他的人，因为他们支持行政长官选举投票日，并指出，今天是母亲节、佛诞和世界微笑日，大家可以很开心地迎接这历史性日子。李家超的妻子也与李家超拥抱，李家超则向太太献花，并对她说：“母亲节快乐！”他在感谢妻子尽心尽力照顾家庭时，一度哽咽。

李家超在当选后，与妻子向支持者致谢。（路透社）

李家超在当选后，与妻子拥抱庆祝。（路透社）