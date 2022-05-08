港澳办恭贺李家超高票当选特首

中国国务院港澳事务办公室在香港选举结果出炉后，恭贺李家超高票当选，并强调新选制展现新气象。

港澳办今天（8日）在网站上说，这场选举是继去年9月选举委员会选举和去年12月第七届立法会选举之后，香港新选举制度的又一次成功实践，并认为香港新选制是一套符合“一国两制”原则、符合香港实际的好制度。新选制产生的新特首，必将带领香港新一届特别行政区政府和各界人士，在新的发展起点上团结奋进，共同开创香港良政善治新局面。

港澳办认为，李家超最终在选举中以99.16%的得票率高票当选为行政长官人选，充分反映香港社会对其高度认同和肯定。

他们也说，这场选举是激发香港居民当家作主积极性、凝聚同为香港开新篇的集体意志的大动员。李家超参选政纲形成和宣介过程就是香港社会民主咨询、民主协商的过程。

港澳办赞扬现任特首林郑月娥和特区政府坚决执行《香港国安法》，高效完成修改完善选举制度的香港配套立法，坚定顶住外部势力干预，努力巩固和提升香港的国际竞争力，采取积极措施发展经济、改善民生，保持了社会大局稳定。

港澳办接着强调，作为中华人民共和国的一个特别行政区，香港的管治权必须掌握在爱国者手中。爱国者的标准是客观、清晰的，就是要真心维护国家主权、安全、发展利益，尊重和维护国家的根本制度和特别行政区的宪制秩序，全力维护香港的繁荣稳定。进入香港特区政权架构的人士必须是坚定的爱国者，而且还要德才兼备、有管治才干，要善于在治港实践中全面准确贯彻“一国两制”方针、善于破解香港发展面临的各种矛盾和问题、善于为民众办实事、善于团结方方面面的力量、善于履职尽责，有情怀、有格局、有担当、有本领、有作为。香港新选制通过重新构建选举委员会、调整候选人提名机制、更好发挥选举委员会整体作用和完善候选人资格审查制度等，做到坚决把反中乱港势力排除在特别行政区政权机关之外，可切实保证经由选举担任特别行政区重要公职的人士都是坚定爱国者。

港澳办也强调，世界上不存在统一的民主模式，只有符合自身实际、能够解决自身问题的民主才是好民主。

新华社也发表评论员文章，强调从去年9月选举委员会选举，到去年12月立法会选举，再到特首选举，三场选举成功举行，标志着香港新选制全面落实，标志着“爱国者治港”原则进一步巩固，标志着香港迈出符合自身实际情况的民主发展新步伐。

文章认为，选举严格依法依规进行，过程公平、公正、公开，充分彰显了香港新选举制度的进步性。李家超获得786名选委提名支持，在选举中以1416票当选，充分反映他得到了多数选委的肯定，承载着香港市民的期待。

文章说，随着新选举制度全面落实，一批有情怀、有格局、有担当、有本领、有作为的贤能爱国者陆续进入香港特别行政区管治架构。新的治港团队在香港由治及兴的关键阶段担起重任，更需团结方方面面力量，踏踏实实为民众办实事，切实做到坚守“一国”之本、善用“两制”之利，维护国家主权、安全、发展利益，保持香港繁荣稳定，实现香港更好发展。