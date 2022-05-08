比亚迪否认排放超标 长沙成立调查组

长沙居民控诉汽车公司比亚迪工厂排放量超标，长沙市委、市政府成立调查组，组织政府职能部门、第三方检测机构以及相关专家，进驻比亚迪雨花区工厂展开调查。

《长沙晚报》今日（5月8日）发布上述消息。

据中国基金报报道，湖南长沙雨花区多位居民昨日（7日）在网络发声，称住宅小区附近的比亚迪汽车工厂排放废气，味道刺鼻，小区业主的孩子们出现流鼻血的症状。随后，“比亚迪工厂污染疑致多名儿童流鼻血”的话题登上热搜。

根据报道，今年4月以来，家住湖南省长沙市雨花区嘉和城的部分业主及孩子出现了身体不适，主要症状为频繁流鼻血、头晕、恶心、久咳不止等。多位业主反映，长沙市雨花区砂子塘嘉和小学有的班级40多位学生，其中至少21人近两个月内出现过流鼻血的症状。

这一问题的源头都直指比亚迪的长沙分公司。部分业主认为，刺激性气味与长沙比亚迪涂改车间排放废气味道相似。当地居民也多次尝试在人民网上的“领导留言板”中反映这一问题。

5月6日晚间，比亚迪长沙工厂附近小区的百名居民聚集在工厂2号门前抗议，强烈要求比亚迪解决污染问题。

比亚迪长沙雨花区工业园5月7日当晚通过微博发布声明回应称，园区排放符合国家相关法规及标准。在紧挨工业园区的部分居民区，或存在异味情况，公司已采取相关措施，并积极改善。

针对网传“排放超标引起流鼻血”的情况，比亚迪表示，这属于恶意捏造关联，已报警，并将追究相关人员的法律责任。

不过事件仍未平息，不少网民指出，应该彻查该事件。