英媒称台湾今夏恐面对“前所未见死亡率” 柯文哲：相信可撑过去

英国媒体警告台湾未超前部署，今夏恐面对“前所未见死亡率”。台北市长柯文哲表示，相信台湾社会、医界力量，遇到怎样的困难都可以撑过去。

英国《每日电讯报》报道，台湾短短数周内单日确诊从数百例飙升至数万例，正面临垂直感染轨迹的可怕前景，今年夏季前恐引爆前所未见的死亡率。旅居台北的美籍计算生物学家倪诚志（Chase Nelson）预测，台湾单日新增确诊数量在高峰期，恐怕将是20万例。

倪诚志警告，台湾面对奥密克戎疫情未及时宣导及超前部署，且战且走做出的政策让人们困惑。

据中时新闻网报道，柯文哲今日（5月8日）针对报道进行回应时说，在所有台湾部门中，医疗体系是表现最好的，有许多精英人才。他坦言，相信大家会抱怨很累，但最后关头还是能撑过去。

此外，对于是否授权医院接触患者的隔离，柯文哲强调，病例少时规定会比较严格。不过当病例从几百个变几万个，增加了100倍，那就要比较通融。他认为，应该给予临床医院行政授权，让医院可以自己开居家隔离解除通知书。

柯文哲还提到，中央要求医院增加三成冠病专责病床的命令下达后，如今医院都在为如何减少非冠病患者人数而头疼。他坦言，很多手术需要预定，如今都得延期，没想像中容易。

