李嘉诚旗下公司参与广州土地拍卖市场 引发市场猜测

香港首富李嘉诚旗下的和记黄埔罕见参与广州土地拍卖，引发市场猜想，也令广州2022年第一轮土地拍卖成为市场关注焦点。

据证券时报网报道，近日，李嘉诚旗下的和记黄埔盯上了位于白云新城的一块优质土地，出价23.6亿元（人民币，约4.9亿新元），不过未能将该地块收入囊中。

作为全球房地产首富的李嘉诚，其投资的一举一动，一直是外界关注的风向标之一。尽管此次未能成功拿下上述地块，但其罕见现身内地土拍市场的信号，令市场“浮想联翩”，也被一些人视为大陆楼市触底的信号。

据最终的拍卖结果显示，本次拍卖的18宗地块中，有15宗底价成交，2宗溢价成交，1宗流拍，出让成功率接近95%，合计进账341.4亿元。

其中，位于白云新城的空港大道中地块，是本次拍卖中最抢手的“肥肉”，不仅吸引了保利、越秀、中海、华发、华润、广州城投、粤海、珠实等一众“国家队”，甚至连在内地“消失已久”的李嘉诚旗下的和记黄埔地产也参与其中。

这场竞拍刚一开始，和记黄埔便率先出价23.6亿元，但后续，和记黄埔因并未跟进加价，未将该地块收入囊中。

在持续数天的激战后，中海地产以27.2亿元+住宅自持比例9%拿下了这块炙手可热的土地，成交楼面价达34500元/㎡，溢价率15%。

有分析人士认为，以李嘉诚此前的投资风格，投资决策都非常谨慎，此次参与广州土拍，或许是一次试探，也可能是对内地房地产市场的投资态度发生了转变。

另外，广州克而瑞首席分析师肖文晓表示，缺席许久的和记黄埔突然出现，应该是看到了某些机会。

近日，李嘉诚还在越南市场进行了试探。据越南媒体报道，李嘉诚旗下长江实业集团通过越南本土龙头企业万盛发集团，和日本的欧力士集团一同和胡志明市市长潘文迈进行了会面，商讨了投资事宜。

另公开资料也显示，长实集团在新加坡已经开发了六个项目，包括新加坡着名的滨海湾金融中心、位于新加坡商业中心的商业发展项目One Raffles Quay，豪华住宅The Vision等。

自2013年以来，他便持续抛售内地的房地产类项目，分析人士认为，李嘉诚逐步撤退的背后，或许是嗅到了潜在的风险信号。

过去2年间，中国房地产市场上演了残酷的大洗牌，高杠杆、高周转率的激进房企一度都出现了资金链危机，众多头部民营房企已经在土拍市场消失许久，在土地市场上的购买力大不如前。

而在2015年内地楼市高涨时退出的李嘉诚，避开了这一波房地产周期调整。与此同时，李嘉诚旗下的长实集团持有充沛的现金流，且杠杆率已降至历史低位。

据瑞银集团发布的报告显示，长实集团自去年6月出售多项资产后，净负债率可能已从去年6月的13.3%，大幅下降至如今的0.3%。从双位数大幅下降至不足1%，这在长实乃至港资历史上都是罕见的。

另外，据长江和记的最新年报显示，截至2021年末，其综合现金和可变现投资合共1613.6亿港元，净负债率为20.3%。

因此，李嘉诚悄然现身广州的土拍市场，瞬间成为了市场热议的焦点话题。