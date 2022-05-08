大陆演员“限薪令”升级 片酬不得用现金方式支付

大陆演员“限薪令”升级，中国广播电视社会组织联合会、中国网络视听节目服务协会最新规定限制，演员片酬不得用现金方式支付，不得以股权、房产、珠宝、字画、收藏品等变相支付报酬形式隐匿收入。

据封面新闻报道，5月7日，中国广播电视社会组织联合会、中国网络视听节目服务协会，对外发布《演员聘用合同示范文本（试行）》。

其使用说明指出，演员片酬等劳务合同须以本人名义采取书面形式签订，不得为税后收入合同，不得以近亲属或其他与演艺活动无关的关联方个人名义签订咨询、策划等合同分拆片酬。

演员片酬不得用现金方式支付，不得以股权、房产、珠宝、字画、收藏品等变相支付报酬形式隐匿收入，严格区分个人收入和工作室经营所得、公司收入。

演员聘用合同示范文本发布后，立即在影视行业引发反响。

一位姓刘的影视公司总经理告诉记者：“过去拍戏请演员，片酬实在太高了，稍微有点名气，动辄一部戏喊价上百万，甚至几百万，上千万。演员成本几乎占到影视剧拍摄成本一半了。相反，剧本创作费用、制作费用又低得可怜。这种情况让影视公司承担着巨大风险。近两年，一些影视公司相继倒闭，与演员片酬太高有很大关系。所以，今天我们十分支持拥护演员聘用合同示范文本发布。”

