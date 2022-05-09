中国外交部驻港公署批欧盟官员诋毁香港选举制度

中国外交部驻港公署昨天（8日）批评欧盟外交与安全政策高级代表博雷利诋毁香港特区选举制度和选举结果，要求欧盟政治人物立即停止插手香港事务。

外交部驻港公署在网站上说：“欧盟外交与安全政策高级代表等外国政客公然违背国际法和国际关系基本准则，诋毁特区选举制度和选举结果，抹黑中央对港政策，赤裸裸干预香港事务和中国内政，外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对，要求欧盟政客摆正位置、认清大势，立即停止插手香港事务的徒劳之举。”

驻港公署发言人说，任何外部势力对此次行政长官选举结果的攻击抹黑、对香港事务和中国内政的横加干涉，是对香港真正民意的选择性失明失聪，是自取其辱的拙劣政治表演，动摇不了中国政府坚决捍卫国家主权、安全和发展利益的坚定决心。

驻港公署强调，香港新选制是一套符合“一国两制”原则、符合香港实际的好制度；昨天的特首选举成功举行，进一步贯彻了“爱国者治港”原则，也是发展香港特色民主的又一次成功实践，选举过程依法依规、公平公正，并对选举顺利举行、对李家超先生高票当选表示祝贺。

发言人说：“25年来，中央政府始终全面准确、坚定不移贯彻落实‘一国两制’、‘港人治港’、高度自治方针，坚定维护国家主权、安全、发展利益和香港繁荣稳定，坚定支持香港特色民主发展，充分保障香港市民依法享有的广泛权利自由。”

在前政务司司长李家超当选下届香港特首后，博雷利代表欧盟发表声明，指此次特首选举所采用的新选举制度破坏了民主原则和政治多元。