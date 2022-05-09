中国外交部发长文批评美国国家民主基金会

中国外交部网站发表万字长文批评美国国家民主基金会（National Endowment for Democracy，简称NED），称其与美国中情局关系匪浅，打着促进民主的幌子，颠覆别国合法政府，培植亲美傀儡势力，在世界各地留下斑斑劣迹，引发国际社会强烈不满。

该文章发表于5月10日的《2022中欧人权研讨会》前夕，被视为中国针对抢夺民主话语权的一波攻势。

中国外交部网站前天（7日）发布的文章《关于美国国家民主基金会的一些事实清单》长1万3000字左右，指NED30多年来在世界各地参与策动过多项颜色革命，包括2004年乌克兰的橙色革命，2010年的阿拉伯之春。

文中也指NED勾结当地政治团体，干预他国政治议程，插手香港选举，干涉中国内政。

文章指出，NED主要通过下属的美国国际事务民主协会与香港反对派政党团、组织接触，提供资助等，2014年更指示、资助香港反对派、激进青年骨干策划占中行动。

该文也称，NED每年投入巨额资金开展反华项目，企图煽动疆独、港独、藏独等，是诸多疆独组织的主要资金来源，仅2020年就向各类“疆独”势力提供约124万（美元，约172万新元）资金。

文章更指，从2003年至今，在占中、反修例示威游行等香港众多大型街头运动中，都有NED在幕后组织、策划、指挥和输送资金。在2019年香港修例风波中，NED被指从幕后走向台前，直接与反中乱港骨干进行接触，向参与暴乱活动的人员发放补助、开展培训，那一年涉港资金约64万美元。

其他指控包括称NED炮制虚假信息，炒作反政府言论、资助活动和学术项目，搞意识形态渗透等。

文中也提到台湾，NED会长威尔逊率团窜访台湾，并举办记者会，宣布将与台湾民主基金会合作，于2022年10月在台北举办世界民主运动全球大会，打着民主幌子为台独势力撑腰。

另据中时新闻网报道，中国国务院新闻办公室发布了采访通知，2022中欧人权研讨会将于5月10日在武汉和维也纳两个会场以线上、线下结合方式举行，中国人权研究会的专家学者将发言。