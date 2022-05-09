王立科二哥受贿4000多万人民币 已被追刑责

中国官方披露中共江苏省委原常委、政法委原书记王立科的二哥王立维的案情进展，王立维已被“双开”，并被司法机关追究刑事责任。

辽宁省纪委监委官网5月6日通报三起破坏营商环境典型案例，其中包括锦州市政协原党组副书记、副主席王立维在公共资源交易领域破坏经营环境等问题。

通报称，2012年春节期间、2013年3月，时任锦州凌海市委书记王立维利用职务便利，接受他人请托并收受钱款合计1500万元（人民币，下同，约312万新元），为某公司承建路基工程、风景区改造工程、尽快拨付工程款等提供帮助。2006年至2020年，王立维利用职务便利，在企业经营、项目开发、工程承揽等方面先后为13人谋取利益并收受财物折合共计4463万余元。王立维还存在其他严重违纪违法问题。

据通报，王立维去年10月被双开（开除党籍、开除公职），已被司法机关追究刑事责任。

公开报道显示，王立维曾任锦州市凌河区委书记、凌海市委书记、锦州市副市长、锦州市政协副主席等职，是已落马的“政法虎”王立科的二哥。

据《中国新闻周刊》此前报道，王立科1964年出生于辽宁省锦州市北镇县（现为县级市“北镇市”）一个满族家庭，在三兄弟中排名老三。

王立科三兄弟都从政，长兄曾任纪委干部，已经退休多年；老二王立维年长王立科五岁，曾担任锦州市凌河区委书记、锦州市副市长、锦州市政协副主席，在王立科主动投案后不久，也被带走调查。

今年1月15日，以反腐为主题的专题片《零容忍》在央视开播，公安部原副部长孙力军政治团伙案诸多内幕公布。王立科便是孙力军政治团伙成员之一，专题片揭露，王立科收受财物达数亿元人民币，长期为黑恶势力充当“保护伞”；王立科每年四五次以送“小海鲜”的名义给孙力军送美元，到案发时累计折合人民币已达9000多万元（约1900万新元）。

在专题片首集《不负十四亿》中，王立维以王立科二哥身份出镜受访时说，“当时我父亲觉得做生意很难，做官好像来钱比较容易，有升官发财这种理念。他在社会上有一定影响力，大家都看着父亲的面子照顾我们，这对我们是有影响的。”

专题片还披露，王立科最初在房管所工作，父亲找关系将他送进警察队伍，又继续拉关系帮助他得到提拔。王立科从基层民警到派出所副所长、县公安局副局长、再到北宁市公安局局长、锦州市公安局副局长，背后都有父亲活动的影子。

王立科早年长期在辽宁省公安系统工作，2013年跨省到江苏任职省公安厅厅长，2015年任江苏省委常委、省委政法委书记。中央纪委国家监委2020年10月公布，王立科涉嫌严重违纪违法，主动投案，去年9月，王立科被“双开”。