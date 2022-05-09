美媒：美国施压要台湾买更适合打赢中国大陆的武器

美国媒体披露，美国政府向台湾施压，要求台湾购买更适合抵御中国大陆军方攻台的武器。

美国《纽约时报》前天（7日）引述现任和前任美国和台湾官员报道，拜登政府正向台湾政府施压，要求他们订购能协助台湾军方击退通过海路攻台的大陆军方的武器。

报道称，俄乌战争促使华盛顿和台北相信，中国大陆在未来几年有可能攻台的潜在危险，而规模较小的台湾军队如果采取不对称战争策略并使用正确武器，是可以击退规模较大的对手。

美国官员正在重新审视台湾军队的能力，以判定台湾军方是否能像乌克兰军队那样，能够击退来犯的对手。

据报道，台湾总统蔡英文正尝试将军方朝不对称战争的方向发展，并已启动购买对方难以瞄准和进行反击的致命性移动武器。

不过，部分台湾国防官员对此做法持反对态度。美国官员也认为，一旦两岸爆发战争，台湾国防部尝试订购的部分武器，如洛克希德·马丁制造的MH-60R海鹰直升机，不适合在战场上使用。

美国官员已告诉台湾官员，美国国务院会拒绝上述请求，也告知美国武器制造商，不要向美国相关机构提出批准来自台湾的某些武器订单的请求。

来自民主与共和两党的美国官员和议员认为，他们从乌克兰危机吸取的教训是，美国必须协助台湾，使台湾成为能阻止大陆攻台的“豪猪”（porcupine）。

一名美国国务院官员说，在现任总统拜登上台初期，美台两地湾就武器课题展开对话，美台目前也将关注点放在从乌克兰战争中能吸取到的教训。

不过，报道也引述关注国防课题的台湾专家称，台湾也需要一些传统武器，以便为不同的两岸战争情况做准备。