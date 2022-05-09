长沙比亚迪陷污染指控 当地官员称会给出合理答复

湖南长沙比亚迪汽车有限公司（简称长沙比亚迪）近日卷入排放量超标的指控，当地政府已成立调查组，比亚迪工厂所在的雨花区区委副书记郭四军前晚（7日）到比亚迪雨花区工厂，向附近居民表示政府已介入调查，会给出一个合理答复。

据“长沙发布”微信公众号昨天发布的消息，针对群众反映比亚迪雨花区工厂气体排放相关情况，长沙市委、市政府已成立调查组，组织政府职能部门、第三方检测机构以及相关专家，进驻比亚迪雨花区工厂展开调查。

另据贵州广播电视台公共频道旗下“百姓关注”消息，比亚迪雨花区工厂附近小区的居民5月7日晚间聚集在工厂外抗议，要求比亚迪解决污染问题。

雨花区区委副书记郭四军当晚到比亚迪雨花区工厂，向附近小区居民表示政府已介入调查，正与企业协商，将尽快拿出解决方案。他还说，一定坚持人民至上、生命至上，会给大家一个合理的答复。

《中国基金报》此前报道，湖南长沙雨花区多位居民5月7日在网络发声，称住宅小区附近的比亚迪汽车工厂排放废气，味道刺鼻，小区业主的孩子们出现流鼻血的症状。随后，“比亚迪工厂污染疑致多名儿童流鼻血”的话题登上微博热搜。

报道称，今年4月以来，家住湖南省长沙市雨花区嘉和城的部分业主及孩子出现了身体不适，主要症状为频繁流鼻血、头晕、恶心、久咳不止等。

这一问题的源头都直指比亚迪的长沙分公司。部分业主认为，刺激性气味与长沙比亚迪涂改车间排放废气味道相似。

比亚迪长沙雨花区工业园5月7日晚通过微博发布声明回应称，园区排放符合国家相关法规及标准。在紧挨工业园区的部分居民区，或存在异味情况，公司已采取相关措施，并积极改善。

针对网传“排放超标引起流鼻血”的情况，比亚迪表示，这属于恶意捏造关联，已报警，并将追究相关人员的法律责任。