辞职两天后 江西赣州原市长万凯被查

两天前刚刚辞去江西省赣州市市长职务的万凯，今天（9日）被官宣接受调查。

中共中央纪委国家监委网站今天发布消息称，据江西省纪委监委通报，赣州市委原副书记、市长万凯涉嫌严重违纪违法，目前正接受江西省纪委监委纪律审查和监察调查。

据澎湃新闻报道，万凯两天前刚刚辞去赣州市长职务。据报道，赣州市第六届人民代表大会常务委员会第八次会议5月7日决定，接受万凯辞去赣州市人民政府市长职务的请求，并报赣州市人大会议备案。

赣州市人大常委会会议当天审议并表决通过了市人大常委会关于接受万凯辞去江西省第十三届人大代表职务的决定。万凯还辞去了赣州市第六届人大代表职务。

万凯最后一次公开出席活动是在4月25日，据《赣南日报》报道，万凯当天出席赣州市政府召开的廉政工作会议并讲话，万凯在会上强调，要持续正风肃纪反腐，坚决支持纪检监察机关查处腐败行为，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

澎湃新闻报道称，从多个渠道获悉，万凯早在4月26日就被有关办案部门带走调查，其涉正部级“老虎”沈德咏案。

中央纪委国家监委官网今年3月21日发布最高人民法院前常务副院长沈德咏落马的消息，沈德咏也是今年首个落马的中共中央委员、正部级大员。

报道引述江西政法系统知情人士称，沈德咏落马后，有关办案部门就“盯上”了万凯。

多名知情人士称，江西政界很多人都知道万凯攀附上了沈德咏，对外号称是沈德咏的远房亲戚，有侄女婿和外甥女婿两个版本。

知情人士透露，万凯攀附沈德咏是通过其亲戚牵线，其亲戚是江西修水人，与沈德咏家是亲戚关系。

公开资料显示，1973年出生的万凯是江西南昌县人，拥有博士研究生学历，法学博士，长期在江西公安系统工作，曾任江西南昌市进贤县县长、县委书记，2016年任江西抚州市副市长、市公安局局长，2019年任江西省公安厅党委委员、副厅长，2021年4月任江西省公安厅党委副书记、常务副厅长。

去年12月，万凯担任赣州市委副书记、副市长、代市长；今年1月24日刚刚当选为赣州市市长。

