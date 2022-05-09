高登采购案争议 国民党团告发陈时中涉图利渎职

台湾国民党立法院党团今天（8日）再前往台北地检署，针对高登采购案争议按铃告发台湾卫福部长陈时中涉嫌图利以及渎职。陈时中回复表示不知情，但放话称，若真有其事不妨法院见。

综合ETtoday新闻云以及中时新闻网报道，台湾卫福部向22家厂商紧急采购快筛试剂，其中高登环球生医公司被国民党质疑前身为小吃店、资本额仅200万新台币（下同，约9万3346新元）却揽下17亿元快筛试剂采购案。

国民党团早前质疑快筛采购有弊，高登环球资本额仅200万，却承担1700万剂快筛试剂采购，是否有提出原厂证明或原厂授权，确保可以拿到这么多剂量？当时遭陈时中回呛：“国民党有意见这么多，有那么多想法，那就来投标看看！”

历经多日争议，高登环球公司宣布放弃投标，中央流行疫情指挥中心5月6日发布新闻稿证实高登公司因未投标，并未进入审查文件程序。

国民党团同日向监察院告发卫福部长陈时中、食药署长吴秀梅渎职，今天再向台北地检署按铃告发陈时中图利、渎职。

国民党团强调，已经发给卫福部行文多日，要求提供快筛试剂紧急采购案会议记录，但卫福部迟迟不愿提供。政府即便在进行紧急采购案，也必须符合采购规范，在《投标厂商资格与特殊或巨额采购订标准》中，举出相关采购资格审核的规定，人力、资金、设备、履约保证金，缺一不可，高登环球生医公司完全不符合资格，卫福部居然列入核准紧急采购厂商之一。

国民党团认为，让完全没有履约能力，甚至拿不出履约担保的公司签约，这不是图利，甚么才叫图利？这是典型图利厂商的采购案，检调必须尽速调查，查明有无不法。

对此陈时中今日回应说：“我不知道所谓的图利或相关利害关系怎么产生。”

陈时中强调高登环球根本没有来议约，因此没和政府产生利害关系。