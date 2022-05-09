张雨浦任宁夏回族自治区政府代主席 

上周刚出任中共宁夏回族自治区政府党组书记的张雨浦，接任宁夏回族自治区政府代主席。

据《宁夏日报》客户端消息，宁夏回族自治区人大常委会会议今天（5月9日）表决通过关于接受咸辉辞去自治区人民政府主席职务的决定，表决通过关于张雨浦代理自治区人民政府主席的决定。

《宁夏新闻联播》5月6日的报道称，自治区党委副书记、政府党组书记张雨浦当天主持召开自治区政府党组（扩大）会议。

上述报道显示，张雨浦已担任自治区政府党组书记。

公开资料显示，1962年出生的张雨浦是山东济南人，曾长期在黑龙江工作，担任过黑龙江省委统战部副部长，鹤岗市委常委、组织部部长，鹤岗市委副书记兼组织部部长，鹤岗市市长、市委书记等职。

去年8月，张雨浦跨省调任宁夏回族自治区党委常委、银川市委书记。今年4月官方报道显示，张雨浦已任宁夏回族自治区党委副书记。

此番辞去宁夏回族自治区政府主席职务的咸辉，是一名回族女性干部，1958年出生，早期在甘肃工作，历任甘肃省委统战部副部长，甘肃省委组织部副部长、省委老干部工作局局长等职，2007年任甘肃省副省长，2012年任甘肃省委常委、副省长，2015年任甘肃省委常委、常务副省长。

2016年6月，咸辉调任宁夏回族自治区党委副书记、自治区政府党组书记，次月任自治区政府代主席，2016年9月任自治区政府主席。