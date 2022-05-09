李家诚贺李家超当选　相信其能为香港注入新发展动力

恒基地产两名联席主席李家杰及李家诚祝贺李家超当选。李家诚说，相信李家超能为香港注入新的发展动力，巩固香港国际金融中心地位，同时与中央保持紧密联系，为香港创造繁荣稳定。

据香港01报道，香港新一届行政长官选举结果尘埃落定，李家超以1,416票或99.16%的得票率，成为下任特首。

全国政协常委、恒基兆业地产集团主席李家杰表示祝贺，并说深信由李家超领导的新班子能够凝聚社会，重振经济，全力提升香港的竞争力，积极融入国家发展大局，投入大湾区建设，确保一国两制行稳致远。

他说，李家超的政纲清晰展现了推动香港发展的方向，能准确对接国家“十四五”规划，更好发挥香港的“双接轨”优势，贡献国家所需，令香港的地位更上层楼，同为香港开新篇。

恒基兆业地产集团主席李家诚表示，恭贺李家超高票当选第六任行政长官。他认为，李家超有丰富的公共行政经验，作风务实，执行力强，是带领香港开新篇的合适人选。

李家诚说，疫情对香港造成沉重打击，而李家超在政纲中提及多项措施，聚焦提升香港竞争力，加快造地以及决心解决市民住屋问题。他相信李先生能够为香港注入新发展动力，巩固香港国际金融中心地位，同时与中央保持紧密联系，为香港创造繁荣稳定，让一国两制行稳致远。