中国前四个月外贸进出口总值12.58万亿人民币

中国海关总署今天（8日）公布，今年前4个月，中国外贸进出口总值12.58万亿（人民币，约2万6045亿新币），同比增长7.9%。亚细安（东盟）仍是中国第一大贸易伙伴，占其外贸总值的14.6%。

海关统计显示，前4个月中国外贸出口6.97万亿元，同比增长10.3%；进口5.61万亿元，同比增长5%。一般贸易进出口8.01万亿元，同比增长11.2%

中国对亚细安（东盟）、欧盟、美国、韩国分别进出口1.84万亿元、1.73万亿元、1.56万亿元和7649.2亿元，同比分别增长7.2%、6.8%、8.7%和8.4%。其中东盟占比最高，达到中国外贸总值的14.6%。

“一带一路”沿线国家进出口合计3.97万亿元，同比增长15.4%。中国与RCEP其他14个成员国合计进出口3.84万亿元，同比增长3.9%。

海关总署统计分析司司长李魁文说，外贸发展外部环境更复杂严峻的情况下，中国前4个月外贸进出口仍然保持了增长，有进出口实绩的外贸企业数量同比增加4.7%。这充分体现中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变的特点，实现全年外贸保稳提质目标仍然有较好支撑。

他也说，区域合作紧密、贸易多元共进的国际市场布局继续优化，不仅可以提高中国外贸的活力和潜力，也可以推动中国与“一带一路”沿线国家、RCEP成员国的双边贸易持续增长。前4个月中国与“一带一路”沿线国家进出口增速高出整体增速7.5个百分点。