中国南方将迎入汛最强降雨 多地面临山洪灾害

中国中央气象台预计，受连续两股冷空气影响，未来几天中国南方雨势将会加强，广东、广西局地将有特大暴雨，江南华南将迎今年入汛以来最强降雨，部分地区可能发生超警洪水。

据央视新闻报道，从5月9日开始，江南南部、华南等地将迎来今年入汛以来最强降雨过程，长江以南大部地区的最大日降雨量可达到大到暴雨，华南大部、江南南部部分地区有大暴雨，广东、广西局地有特大暴雨，上述地区还将出现短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

中央气象台首席预报员陈涛说，中国南方地区将出现今年入汛以来最强的一次降水过程。此次降水过程降水的时间长、局地雨强大，范围也比较广。这次降水过程主要影响的时段集中在10日到12日，江南南部到华南地区，降水是比较集中，可能局地伴随比较强的短时强降水和雷暴大风的强对流天气。广东和广西的局部站点的日降水量，有可能达到或者突破历史极值。随着这次强降水过程的发生，整个南方地区将陆续进入多雨的时期。

受降雨影响，广西东部和北部、广东中部、福建西南部、江西南部、湖南南部等局地发生地质灾害、山洪的气象风险较高。

水利部5月8日发布消息指，据气象水文预测，受明起的强降雨影响，广西与广东两地部分河流、湖南湘江、江西赣江上游、福建富屯溪等河流可能发生超警洪水。

针对南方即将到来的强降雨天气和可能出现的部分河流超警，中国国家防总、应急管理部相关负责人5月8日主持防汛视频会商调度，安排部署重点地区强降雨防范应对工作。