王毅与柬外相会晤 称全球治理进入亚洲时刻

中国国务委员兼外长王毅5月8日同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆举行视频会晤时说，面对团结还是分裂、合作还是对抗的时代选择，全球治理进入“亚洲时刻”，国际社会期待亚洲为此发挥引领作用。世界当下应更多倾听亚洲声音，尊重亚洲立场，借鉴亚洲智慧。

根据中国外交部网站，王毅在会晤中提到，当今世界和平受到冲击，发展陷入困境。面对团结还是分裂、合作还是对抗的时代选择，下个月起，中国、柬埔寨、印尼和泰国将先后主办金砖国家领导人会晤、东亚合作领导人系列会议、二十国集团领导人峰会、亚太经合组织领导人非正式会议，全球治理进入“亚洲时刻”，国际社会期待亚洲为此发挥引领作用。

他说，中国愿与柬埔寨、印尼和泰国一道，从亚洲共同发出致力于和平与发展的时代强音，共同释放坚持多边主义的积极信号，共同为地区和世界注入更多稳定预期，共同为应对全球挑战作出亚洲的贡献。

王毅说，柬埔寨和印尼、泰国日前联手发表新闻公报，强调国际社会要团结应对挑战，开放包容发展。这顺应了世界各国反对阵营对立、共促稳定繁荣的一致意愿，体现了抵制外部干扰、维护战略自主的明确意志，也展现了推进地区和多边合作的坚定信心。

中方认为，世界当下应更多倾听亚洲声音，尊重亚洲立场，借鉴亚洲智慧。他相信柬方作为亚细安（东盟）轮值主席国将为此发挥独特、建设性作用。

王毅强调，亚洲是中柬等国安身立命之所、发展繁荣之地。把冷战思维引入本地区，煽动制造阵营对立，将破坏多年来地区和平发展的局面，亚洲国家应共同加以警惕和抵制。

中方乐见域外国家为地区和平发展发挥积极建设性作用，但不接受任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行径。相信地区国家会秉持独立自主立场，从亚洲和平稳定大局出发，维护好亚细安（东盟）国家的团结一致，维护好包括中国在内的地区国家的共同利益。