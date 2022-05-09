上海有人聚集与大白冲突？官方称居民受蛊惑滋事

针对网传视频指上海市发生人员聚集并与“大白”发生冲突，官方通报称，部分居民受蛊惑喧闹聚集，以讨要物资为由辱骂、挑衅管理人员，事态已平息。

网传视频指，冲突发生于闵行区金盛小区一栋单元楼大门外，有民众被“大白”压制在地，楼内许多居民对着大白叫喊，还有人喊“暴力执法”。接着民众跟着“大白”们下楼，双方挤在门口僵持不下。混乱中，民众与“大白”发生冲突，不时可见其他楼层从楼上往下丢砸物品。

根据上海市闵行区政府新闻办公室官方微博昨天（8日）发布的消息，针对网传视频，颛桥镇疫情防控工作领导小组办公室昨天通报称，5月7日晚19时左右，受“个别人员蛊惑”，颛桥镇银都路2688弄部分居民“喧闹聚集，以讨要物资为由，辱骂、挑衅管理人员，并有部分人员趁乱高空掷物”。

通报还说，安保人员为维护现场秩序、确保人员安全，立即进入楼栋进行劝阻，期间相关人员拒不配合，并煽动围观居民冲击封控大门，与安保人员发生肢体冲突。民警第一时间采取行动，劝离围观群众，平息事态。

通报也否认是因物资发放不足导致冲突，并称银都路2688弄为商办用房，自封控以来颛桥镇参照住宅小区发放频次，并结合该区域实际情况，定期发放多批物资，最近一次物资发放时间为5月4日。

通报还说，据现场调查，滋事人员家中物资均充足；带头滋事人员已被传唤，警方拟对其采取刑事强制措施，案件正在进一步审理。