IDC报告：去年中国网安服务市场规模同比增41.7%

国际数据公司IDC最新发布的报告显示，去年中国网络安全服务市场厂商整体收入约为28.61亿美元（约39.83亿新元），厂商收入规模较去年同期实现快速增长，涨幅达到41.7%。

据微信公众号“IDC咨询”今天（9日）的消息，IDC定义下的网络安全服务市场分别由安全咨询服务、IT安全教育与培训服务、托管安全服务、安全集成服务四个子市场构成。

IDC发布的《2021下半年中国IT安全服务市场跟踪报告》称，2021年，《数据安全法》《个保法》、关基条例等诸多法律法规、标准的相继发布为整体中国网络安全产业的进一步发展打下了坚实的政策基础，网络安全服务作为重要的安全产业市场之一也在疫情好转、需求爆发的影响下实现了快速增长。

IDC中国网络安全市场分析师王一汀说，2021年，在疫情好转、积压需求爆发等因素的影响下，中国网络安全服务市场实现了高速增长。战略规划、应急响应、重大活动保障、实训演练、运营服务、托管检测与响应成为了服务市场的年度热词。

王一汀还说，2022年，各技术服务提供商应在持续关注疫情所带来的不确定性的同时进一步挖掘用户需求，提升服务工具能力和服务团队能力、关注服务质量，同时提升服务的体系化、流程化、智能化、自动化水平，切实解决用户所面临的安全问题。IDC也将对该市场的变化进行持续关注与跟踪。