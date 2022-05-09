中国强调在南太平洋无私利 不谋求势力范围

中国外交部称，中国与所罗门群岛的安全合作是两个主权国家间的正常合作，基于相互尊重、平等互利原则，符合国际法和国际惯例，并称中国在南太平洋无私利，不谋求势力范围。

据中国外交部官网今天（9日）的消息，中国外交部美大司负责人6日以视频方式同澳大利亚外交贸易部官员就南太平洋事务交换意见时，发表以上言论。

北京与所罗门群岛上个月签署安全协议，引起美国、澳洲和新西兰等国担忧，担心这会让中国在太平洋地区拥有战略立足点。他们也担心派往当地的中国警察，可能会采用以往用于平息香港反政府示威的高压手段。

所罗门群岛驻澳洲最高专员西西洛上周一接受澳洲电台访问时说，在新安全协议下，中国警察在当地能增强所罗门政府应对暴乱的能力，但中国警察不会采用对付香港示威群众的手段。

中国外交部美大司负责人说，中所有关合作旨在帮助所方维护国内稳定与社会治安，符合地区国家共同利益，不涉及、更不针对第三方，与地区现有安全合作安排并行不悖、互不冲突。

负责人说，所罗门群岛及南太岛国不是哪个国家的“后院”。中国是南太地区安全的直接利益攸关方。中方在南太没有任何私利，不谋求“势力范围”，不搞霸凌胁迫，将坚定不移推进同南太岛国各领域务实合作。